vladimir poutine opposant alexei navalny condamné | Nouvelles du monde

Un écran montre la figure de l'opposition russe déjà emprisonnée Alexei Navalny (Photo: AFP) La principale figure de l'opposition russe a été condamnée à 19 ans de prison supplémentaires pour « extrémisme ». Alexei Navalny purgeait déjà une peine de neuf ans pour fraude et outrage au tribunal – des accusations largement considérées comme politiquement motivées. Il va maintenant être transféré de sa prison de haute sécurité, où il aurait été victime d'abus de la part de gardiens et de longs séjours en isolement, vers une « colonie à régime spécial ». Le Kremlin n'a pas confirmé où il sera envoyé, mais les sept établissements de ce type sont connus pour avoir les conditions les plus dures du système correctionnel russe. Ils sont généralement réservés aux « récidivistes particulièrement dangereux », n'abritant qu'environ 7 000 détenus sur une population carcérale totale de 433 000 en Russie. Plus de 90 % d'entre eux sont condamnés pour meurtre, viol, trafic de drogue, vol ou cambriolage, selon les chiffres de la Cour suprême de Russie. Les colonies sont situées dans des endroits particulièrement difficiles et éloignés, comme Polar Owl, qui se trouve à proximité d'une colonie du cercle arctique où les basses températures hivernales moyennes sont de -26 ° C.

Navalny devrait faire face à des « conditions strictes » supplémentaires imposées aux prisonniers reconnus coupables de crimes « avec préméditation ». Un ancien enquêteur de l'État a déclaré au média indépendant russe Meduza que ces détenus n'étaient autorisés qu'à trois visites et un colis par an, et que l'exercice était limité à 1,5 heure de marche par jour. D'autres conditions peuvent inclure l'interdiction aux détenus de parler aux compagnons de cellule, la mise en place de barreaux supplémentaires aux fenêtres des cellules et la privation permanente de la lumière du soleil. On sait également que des prisonniers sont contraints de se déplacer dans l'établissement en position penchée avec des menottes dans le dos. Navalny a été reconnu coupable de sept infractions, dont la création d'une organisation extrémiste et l'incitation à la haine envers les autorités.

