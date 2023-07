Vladimir Poutine ne « frappera » pas le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin – mais il est en Russie, selon le dirigeant biélorusse | Nouvelles du monde

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, était en Russie – et que Vladimir Poutine ne le « battrait » pas.

M. Loukachenko a déclaré Prigozhin peut être à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, et a insisté sur le fait qu’il était « absolument libre », ajoutant que ses troupes de Wagner restaient dans les camps où elles avaient séjourné avant la tentative de coup d’État avortée du groupe le mois dernier.

« Quant à Yevgeny Prigozhin, il est à Saint-Pétersbourg où il se trouve ce matin, peut-être qu’il est allé à Moscou, peut-être ailleurs mais il n’est pas sur le territoire de la Biélorussie », a déclaré M. Loukachenko.

Répondant à une question de Diana Magnay de Sky, M. Loukachenko a déclaré que Prigozhin ne serait pas « frappé ».

« Que va-t-il lui arriver ensuite? Eh bien, des choses arrivent dans la vie. Mais si vous pensez que Poutine est si malveillant et vindicatif et qu’il va, pour dire en russe simple, le frapper quelque part demain – non, cela n’arrivera pas. Il n’arrivera pas », a déclaré M. Loukachenko.

Des photos auraient été tirées de l’album personnel d’Evgueni Prigojine et divulguées par le service de sécurité russe (FSB) qui prétendent montrer le chef du groupe Wagner sous une gamme de déguisements à l’étranger





Prigozhin, 62 ans, n’a pas été vu en public depuis qu’il a été chassé de la ville russe de Rostov après avoir ordonné à ses hommes de se retirer et les spéculations se sont poursuivies sur son avenir et celui de son groupe de mercenaires.

La semaine dernière, M. Loukachenko a confirmé que le dirigeant en exil se trouvait dans son pays à la suite d’un accord négocié par la Biélorussie entre le Kremlin et Prigozhin qui a mis fin à la mutinerie armée du chef mercenaire le 24 juin.

M. Loukachenko, un proche allié de M. Poutine, n’a pas précisé l’emplacement des camps mais les mercenaires de Prigozhin ont combattu aux côtés des forces russes en Ukraine avant leur révolte.

Ses commentaires font suite aux informations des médias russes affirmant que Prigozhin a été repéré à Saint-Pétersbourg.

Image:

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, photographié en train de quitter Rostov





La rédactrice en chef de la sécurité et de la défense de Sky, Deborah Haynes, a déclaré que si les informations sont vraies, elles parlent de « problèmes non résolus ».

Elle a déclaré: « S’il est réellement en route pour Moscou, cela ne parle pas de défi, cela parle davantage de problèmes non résolus entourant toute cette affaire extraordinaire, qui, il y a seulement deux semaines et demie, a vu le président russe faire face à la menace la plus grave pour son autorité pendant plus de 20 ans au pouvoir.

A la question de savoir si Prigozhin et ses mercenaires allaient déménager en Biélorussie, M. Loukachenko a répondu évasivement que cela dépendrait des décisions prises par le chef Wagner et le gouvernement russe.

Le président a déclaré précédemment qu’il ne pense pas que la présence de Wagner en Biélorussie puisse conduire à la déstabilisation de son pays.

Il vient comme le palais de Saint-Pétersbourg de Prigozhin a été perquisitionné par les services de sécurité russes.

Le FSB dit avoir trouvé des lingots d’or, un alligator empaillé et un placard plein de perruques à la résidence alors que le journal pro-Kremlin Izvestia a publié des images et une vidéo du raid hier.

Des photographies de Prigozhin vêtus de différents déguisements et uniformes ont également été montrées.

Bien que les termes exacts de l’accord négocié par la Biélorussie ne soient pas clairs, on pense que Prigozhin a accepté de déménager en Biélorussie.

Le président russe a qualifié la brève rébellion de Wagner de « trahison » et de « coup de poignard dans le dos ».

Cependant, après son annulation, le Kremlin a déclaré que toutes les charges pénales contre Prigozhin seraient abandonnées et que les combattants de Wagner ne seraient pas poursuivis.

Le groupe a été responsable de certains des succès de Moscou dans la guerre en Ukraine et a aidé à capturer la ville de Bakhmut après des mois de combats sanglants.