Vladimir Poutine ne fera qu'”aggraver” la guerre en Ukraine, considère le conflit comme “existentiel” pour la Russie, selon un expert

Bill Browder a passé une décennie à naviguer dans l’environnement anarchique de la Russie post-soviétique après avoir déménagé à Moscou en 1996. Il dirigeait un fonds spéculatif qui allait devenir le plus grand investisseur extérieur du pays avec plus de 4,5 milliards de dollars sous gestion.

Le diplômé de la Stanford Business School a adopté une “approche de dénonciation et de honte” dans son travail, se heurtant à des oligarques et à d’autres responsables russes qui, selon lui, profitaient de l’anarchie du “Wild East”.

“Mais, bien sûr, dénoncer les oligarques corrompus ne m’a pas rendu très populaire en Russie”, écrit Browder dans son nouveau livre, “Freezing Order”. “Et, avec le temps, mes actions ont entraîné une cascade de conséquences désastreuses.”

Le président russe Vladimir Poutine a mis Browder sur liste noire en 2005, l’expulsant de Russie et envoyant ses copains saisir les actifs du fonds de Browder.

Browder a évacué son personnel, liquidé les avoirs du fonds et embauché une équipe d’avocats qui finiraient par accuser les responsables du ministère de l’Intérieur de travailler avec des criminels pour orchestrer une fraude fiscale de 230 millions de dollars.

L’un de ces avocats, Sergei Magnitsky, a été arrêté en novembre 2008 et a passé près d’un an dans une cellule de prison, où il s’est vu refuser des soins médicaux pour une foule de problèmes qu’il a développés. Le 16 novembre 2009, Magnitsky a été transféré dans un autre centre de détention et battu à mort par un groupe de gardes anti-émeute avec des matraques en caoutchouc.

En 2012, l’ancien président Obama a promulgué la loi Magnitsky, qui sanctionnait les personnes soupçonnées d’être responsables de la mort de l’avocat et permettait au département du Trésor de cibler d’autres auteurs de violations des droits humains en Russie.

Depuis lors, Browder a passé des années à encourager des dizaines d’autres pays à travers le monde à adopter leur propre version de la loi Magnitsky, une mission qui a pris une importance accrue à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Poutine plus tôt cette année.

“Cette guerre est, pour Poutine, une guerre existentielle”, a déclaré Browder à Fox News Digital dans une interview au Texas Tribune Festival.

“Il a commencé cette guerre – pas à cause de l’OTAN ou d’une grande vision de l’Empire russe – il a commencé cette guerre parce qu’il avait peur que quelqu’un allait, ou devrais-je dire, le peuple russe, allait enfin dire assez c’est suffisant.”

Plus de sept mois après le début de l’invasion, Poutine n’a pas réussi à atteindre ses objectifs immédiats, ce qui a incité le Kremlin à annoncer une “mobilisation partielle” la semaine dernière et à enrôler 300 000 hommes dans l’armée, une décision qui pourrait se retourner contre lui.

“Il marche vraiment sur une corde raide entre le fait de devoir être perçu comme fort et de bouleverser beaucoup de gens en les enrôlant, en les mettant en danger, en faisant tuer de jeunes hommes, afin de rester fort”, a déclaré Browder.

La mobilisation partielle a rencontré une certaine résistance en Russie.

Plus de 2 300 manifestants ont été arrêtés lors de manifestations dans des dizaines de villes. Certains bureaux provisoires ont été incendiés, tandis qu’un Russe de 25 ans a ouvert le feu sur un centre d’enrôlement militaire dans la ville sibérienne d’Oust-Ilimsk, blessant le chef du bureau, selon Reuters.

“Vous pouvez être assuré d’une chose, c’est que Poutine escalade toujours. Il n’a qu’une marche avant, pas de marche arrière. Il n’y a aucune possibilité de négociation. Je ne l’ai jamais vu négocier quoi que ce soit, donc il va se battre jusqu’à ce qu’il puisse ne combattez plus”, a déclaré Browder.

Poutine a récemment menacé d’utiliser “tous les moyens à notre disposition” si “l’intégrité territoriale” de la Russie est menacée, une déclaration que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée de “chantage nucléaire”.

Les responsables américains, quant à eux, ont mis en garde contre les conséquences “catastrophiques” et “horribles” pour la Russie si Poutine utilisait des armes nucléaires.

“Poutine est un psychopathe. Il détient des armes nucléaires. Il ne se soucie que de sa propre survie, et s’il voyait d’une manière ou d’une autre l’utilisation d’armes nucléaires tactiques comme un moyen de rester en vie et de rester au pouvoir, alors il pourrait très bien”, a déclaré Browder. .

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont envoyé des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine tout en imposant des sanctions à l’industrie et aux oligarques russes.

Jeter une clé dans la machine de guerre russe ne sera pas possible tant que le reste du monde ne se joindra pas à la coupe de la Russie, selon Browder.

“Beaucoup d’autres pays – la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Afrique du Sud, le Brésil – ne sont pas impliqués, ils ne sont pas impliqués dans les sanctions”, a déclaré Browder.

“Je pense que nous devons dire aux pays qui ne participent pas : ‘Vous avez le choix. Vous pouvez soit faire des affaires avec le G7, qui représente la grande majorité de la production économique mondiale, soit vous pouvez choisir Russie.'”