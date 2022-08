Vladimir Poutine n’a pas peur d’utiliser des armes nucléaires et il pourrait lancer une frappe très bientôt, prévient le général britannique

VLADIMIR Poutine n’a pas peur d’utiliser des armes nucléaires – et pourrait recourir à une telle frappe dès le printemps prochain, a averti un haut général britannique.

Sir Richard Barrons a averti que le tyran russe utiliserait “probablement” des armes nucléaires tactiques s’il risquait d’être refoulé en Ukraine.

Vladimir Poutine craint d’être prêt à utiliser des armes nucléaires en Ukraine Crédit : AFP

Les missiles russes – tels que l’Iskander – sont capables de transporter des armes nucléaires “tactiques” Crédit : AFP

Le commandant décoré – qui a pris sa retraite en 2016 – a expliqué que la doctrine russe accepte l’utilisation d’armes nucléaires de petit calibre comme moyen de “coercition”.

“Ce serait la première utilisation d’armes nucléaires depuis 77 ans, brisant un énorme tabou, mais ce n’est pas inconcevable pour les Russes si la fin le justifie à leurs yeux”, écrit-il dans le Sunday Times.

Sir Richard a averti que l’Occident devait tenir compte du fait que Poutine est désormais “susceptible d’employer des armes nucléaires tactiques” s’il risque d’être repoussé en Ukraine.

Et alors que l’Ukraine devrait lancer une nouvelle offensive pour tenter de chasser les Russes, le général en chef a déclaré que la Russie pourrait mettre des armes nucléaires sur la table dès les premiers mois de 2023.

Sir Richard a écrit : « Une offensive et une mobilisation ukrainiennes plus larges attendues dès le printemps prochain pourraient conduire à des succès sur le champ de bataille et à la libération des terres saisies par la Russie.

“Cela pourrait créer d’autres risques.

« Si Poutine sent la défaite, sera-t-il tenté d’utiliser des armes nucléaires tactiques pour changer la réalité sur le champ de bataille ?

Il a expliqué qu’une frappe nucléaire russe en Ukraine n’utiliserait pas d’énormes bombes tueuses de villes qui pourraient raser complètement des quartiers de Londres ou de New York.

La doctrine russe exige plutôt des armes plus petites pour une telle utilisation sur le champ de bataille – peut-être moins puissantes que les armes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki par les Américains pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Même la taille relativement “petite” de ces armes – le Fat Man et le Little Boy – a tué plus de 200 000 personnes et provoqué des horreurs indescriptibles dans les deux villes.

Sir Richard a suggéré une situation où une ogive de 10 kt pourrait être déclenchée par les Russes – potentiellement lancée par un missile Iskander.

“Ces armes existent pour le genre de circonstances auxquelles la guerre en Ukraine peut conduire, donc personne ne devrait se dire totalement surpris si elles sont utilisées”, a-t-il déclaré.

Le général a suggéré que l’utilisation d’une arme nucléaire en Ukraine pourrait être un point de rupture pour l’Occident – conduisant potentiellement à une intervention plus large et à un effort pour éliminer Poutine.

Et il a mis en garde contre les conséquences plus larges de la rupture du tabou nucléaire après trois quarts de siècle, avec des nations comme la Chine, l’Inde et le Pakistan toutes armées d’armes nucléaires et souvent au bord du couteau des tensions géopolitiques.

Pendant ce temps, l’Ukraine fait face à un “hiver long et rigoureux” alors que la guerre se poursuit.

Kyiv s’est vanté d’espérer recruter une armée d’un million d’hommes pour repousser les Russes – mais tous ces soldats doivent être équipés et approvisionnés si l’offensive réussit.

Poutine avait espéré que sa guerre serait terminée en quelques jours, ce qui suggérait qu’il pourrait potentiellement lancer un assaut éclair pour s’emparer de Kyiv.

Mais cela ne s’est jamais produit – et quelque 164 jours de guerre continuent d’être un conflit sanglant, brutal et écrasant entrecoupé d’atrocités indicibles commises par les Russes.

Et avec chaque jour, chaque semaine et chaque mois qui s’écoule, l’ombre menaçante d’une guerre nucléaire plane sur l’Ukraine.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

Moscou a déjà pratiqué de telles stratégies sur le terrain – comme la simulation d’une attaque de l’OTAN contre l’enclave russe de Kaliningrad.

Le scénario a vu les forces russes riposter à l’invasion occidentale en tirant des armes nucléaires sur la Pologne et les États-Unis.

Sir Richard Barrons a lancé le terrible avertissement contre Poutine Crédit : Forces de défense estoniennes

Et ces exercices auraient eu lieu dans les années 90 et 2000, avec des armes nucléaires tactiques utilisées à la fois pour l’attaque et la défense.

Les armes n’ont pas le pouvoir destructeur dévastateur vraiment terrifiant des plus grandes armes de l’époque de la guerre froide – comme le Tsar Bomba.

Une seule Tsar Bomba de 58 mégatonnes pourrait causer des ravages sur une zone de 50 milles, tuer des millions de personnes, envoyer une onde de choc qui ferait trois fois le tour du globe et provoquer un nuage de champignons visible à 500 milles.

Une telle bombe a été jugée bien trop grosse pour être utilisée en raison des conséquences potentiellement apocalyptiques d’un tel échange nucléaire.

Mais c’est ce genre de pensée qui a poussé les planificateurs de guerre à développer et potentiellement à utiliser des armes nucléaires tactiques plutôt que stratégiques.

Plus tôt cette année, le Dr Patricia Lewis, une experte du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré à BBC News : “Ils pourraient ne pas considérer cela comme franchissant ce grand seuil nucléaire.

“Ils pourraient le voir comme faisant partie de leurs forces conventionnelles.”

Et pendant ce temps, le général James R. Clapper Jr., commandant à la retraite de l’US Air Force, a averti que Moscou avait abaissé sa barre pour l’utilisation d’armes atomiques.

Il a déclaré au New York Times que la Russie considère les armes nucléaires comme “utilitaires plutôt qu’impensables”.

Et ailleurs en Ukraine, on craint toujours un accident nucléaire, la Russie étant accusée d’avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Les nations occidentales continuent de soutenir Kyiv dans sa lutte contre Poutine avec des armes et de l’aide – mais le conflit en cours a plongé le monde dans des tensions sans précédent depuis la guerre froide.