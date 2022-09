Vladimir Poutine menace de couper complètement l’approvisionnement en gaz de l’Europe si l’UE impose un plafonnement des prix

Le tyran RUSSE Vladimir Poutine a menacé de couper complètement l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

Il s’est engagé à supprimer tout “gaz, charbon et mazout” si l’UE impose un plafond des prix cet hiver.

Le tyran russe Vladimir Poutine a menacé de couper complètement l’approvisionnement énergétique de l’Europe Crédit : EPA

Il a fulminé: “Nous ne fournirons rien.”

Le chef du Kremlin a qualifié les plans de l’UE de “stupides” et a juré que la Russie reviendrait sur les accords de fourniture de gaz via le gazoduc Nord Stream.

S’adressant à un forum à Vladivostok, il a déclaré : « Y aura-t-il des décisions politiques qui contrediront les contrats ? Oui, nous ne les remplirons tout simplement pas. Nous ne fournirons rien du tout si cela contredit nos intérêts.

Citant un conte de fées russe, il a ajouté : « Nous n’aurions plus qu’une chose à faire. Comme dans le célèbre conte russe, on condamnerait la queue du loup à être gelée.

Poutine a coupé l’approvisionnement en gaz de Nord Stream One la semaine dernière pour des réparations non spécifiées et a menacé de ne pas les rétablir tant que les sanctions ne seraient pas levées.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a admis qu’il s’agissait de “représailles”.

Mais la présidente européenne Ursula von der Leyen a insisté : « Nous devons réduire les revenus de la Russie.

Elle a déclaré que Poutine avait utilisé l’argent du gaz “pour financer son atroce guerre en Ukraine”.

Les ministres européens de l’énergie doivent se réunir demain pour élaborer des plans d’urgence. Ils obtiennent 40 % de leur gaz et 30 % de leur pétrole de la Russie.

Cela s’est produit alors que l’Ukraine s’emparait du terrain avec un assaut près du nord de Kharkiv. Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que quelque 25 000 soldats russes étaient morts et 55 000 autres avaient été blessés, capturés ou désertés.