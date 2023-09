Vladimir Poutine : le maître espion ukrainien affirme qu’il n’a pas été vu depuis un an | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Le chef des renseignements ukrainiens a affirmé de manière sensationnelle que le « vrai » Vladimir Poutine n’avait pas été vu depuis plus d’un an – ajoutant qu’il ne savait même pas s’il était encore en vie. « Le major-général Kyrylo Budanov a réitéré ses affirmations antérieures selon lesquelles le président russe utilisait des sosies pour ses apparitions publiques. Dans une interview extraordinaire, il a déclaré à propos de Poutine : « Celui que tout le monde connaissait a été vu pour la dernière fois vers le 26 juin 2022. » Des informations publiées cette nuit-là suggéraient que le tyran s’était rendu tard dans la nuit au Kremlin pour des négociations de crise avec ses alliés, notamment l’homme fort du président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Interrogé par l’intervieweur pour savoir s’il « soit il n’est pas en vie, soit s’il est en très mauvais état de santé », Boudanov a répondu : « Ou bien il ne veut pas comparaître ». Il peut y avoir tellement de raisons différentes. Le chef du renseignement militaire a fait référence à une vidéo récente de Poutine dans laquelle il semble regarder son poignet gauche pour vérifier l’heure. Poutine est connu pour porter sa montre au poignet droit. Plus tard, il retire bizarrement la montre et la manipule dans sa main. Le président russe Vladimir Poutine participe au 15e sommet des BRICS par vidéoconférence à Moscou, en Russie (Photo : EPA) Boudanov a été interrogé sur le clip par la présentatrice de télévision Anzhelika Rudenko, sur Crimea.Realities, liée à Radio Liberty : « Est-ce un vrai Poutine ? » Il a répondu : « Laissons le soin à tout le monde [to decide]donc chacun s’en remet à son propre fantasme. La présentatrice demande ensuite « mais est-ce Poutine ou… » avant que Budanov ne lui retourne la question, l’incitant à dire qu’elle pense qu’il s’agit d’un double corporel. Boudanov dit alors : « Moi aussi. » Il ajoute qu’il est « peu probable » qu’il s’agisse du vrai Poutine. Plus: Tendance

« Rudenko poursuit : « Et quant au vrai Poutine, laissez-moi vous demander directement : est-il vivant ou non ? Le chef du renseignement militaire a répondu : « Je ne sais pas quoi vous répondre. » « Des rumeurs circulent selon lesquelles Poutine aurait recours à des doublures corporelles – mais elles ne sont restées que cela, des rumeurs, et l’idée semble absurde. « De telles affirmations sont souvent liées à la théorie selon laquelle le dictateur souffre d’une maladie en phase terminale, mais que lui et son entourage refusent de laisser mourir le personnage de Poutine. « Beaucoup ont remarqué à quel point le véritable Poutine avait pris ses distances sociales bien après la nécessité évidente de le faire – largement perçu comme un signe de santé mauvaise. « Pourtant, alors que de nombreux responsables ont reçu l’ordre de se mettre en quarantaine pendant une ou deux semaines avant de le voir, à plusieurs autres occasions, Poutine a sauté dans la foule sans aucune distanciation sociale. « Cela a approfondi la théorie selon laquelle il y avait deux Poutines. Poutine salue devant la cathédrale navale de Saint-Nicolas lors d’une visite à Cronstadt, sur l’île de Kotlin, à l’extérieur de Saint-Pétersbourg, le 23 juillet (Photo : AFP via Getty) « Vendredi, il a organisé une visite spontanée dans un village de la région de Tver, d’où étaient originaires ses ancêtres. « Il s’est livré à de brèves plaisanteries avec les habitants, reconnaissant qu’ils avaient besoin de plus d’investissements. La chaîne de télégrammes General SVR affirme depuis longtemps qu’un Poutine maladif utilise désormais en permanence un sosie – un acteur sosie qui a subi une chirurgie plastique – pour ses apparitions publiques. « L’analyste politique Dr Valery Solovey, ancien professeur au prestigieux Institut des relations internationales de Moscou, une école de formation pour espions et diplomates, observant Poutine, a affirmé‌ qu’il y avait parfois des « erreurs comiques », comme avec la montre. « Les gouvernements occidentaux savent parfaitement que le président Poutine est remplacé par un double », a-t-il déclaré. « Les dirigeants de tous les pays plus ou moins grands du monde le savent, mais tout le monde ferme les yeux. Pourquoi? ‌’Après tout, ce sont [the] affaires de ces étranges Russes, laissez-les faire leur travail et tromper leur propre peuple. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

