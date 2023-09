Vladimir Poutine fait l’éloge d’Elon Musk quelques jours après la controverse sur Starlink en Ukraine

Elon Musk est un type formidable, a déclaré Vladimir Poutine.

Le président russe s’exprimait quelques jours seulement après que des détails aient été révélés sur la manière dont Musk avait refusé à l’Ukraine la possibilité d’attaquer la Russie.

Poutine faisait l’éloge de SpaceX, la société qui installe les satellites Starlink utilisés par l’Ukraine pour guider les armes des drones.

Le président russe Vladimir Poutine a salué le milliardaire technologique Elon Musk comme une « personne exceptionnelle » et un homme d’affaires dont la société SpaceX est devenue un acteur clé de l’industrie du transport spatial.

L’éloge public de Poutine à l’égard de Musk intervient quelques jours après que l’entrepreneur né en Afrique du Sud et basé aux États-Unis a déclaré qu’il avait refusé l’année dernière une demande ukrainienne d’activer son réseau de communication par satellite Starlink dans la ville portuaire de Sébastopol en Crimée, annexée par la Russie, pour contribuer à une attaque. sur la flotte russe de la mer Noire, affirmant craindre une complicité dans un acte de guerre « majeur ».

Poutine, s’exprimant lors d’un forum économique en Extrême-Orient russe, n’a pas fait référence à la controverse Starlink. Mais lorsqu’on l’a interrogé sur le succès de la société SpaceX de Musk dans le lancement de fusées dans l’espace, il n’a pas tari d’éloges.

« En ce qui concerne les entreprises privées et Elon Musk… c’est sans aucun doute une personne exceptionnelle. Cela doit être reconnu, et je pense que cela est reconnu partout dans le monde », a déclaré Poutine.

« Il [Musk] est un homme d’affaires actif et talentueux et il réussit beaucoup, notamment avec le soutien de l’État américain », a-t-il ajouté.

Poutine a également défendu l’ancien président américain Donald Trump et les multiples affaires pénales auxquelles il est confronté.

Les accusations portées contre Trump montrent la « pourriture du système politique américain », a déclaré Poutine lors du forum.

« Ce qui se passe avec Trump est une persécution d’un rival politique pour des motifs politiques. »

Trump fait face à plusieurs affaires pénales distinctes aux États-Unis, notamment son inculpation devant un tribunal fédéral de Washington, DC, de tentative de fraude électorale en raison de ses efforts présumés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Devant un tribunal de l’État de Géorgie, il est accusé d’ingérence électorale et devant un tribunal fédéral de Floride, il fait face à des accusations pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche.

« Le dernier esprit adéquat en Amérique du Nord »

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, l’une des voix les plus bellicistes du Kremlin en ce qui concerne l’Ukraine et le potentiel d’un conflit élargi avec l’Occident, s’est également adressé à la plateforme de médias sociaux X, propriété de Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour saluer les actions de Musk concernant Starlink, la Crimée et les forces ukrainiennes.

Medvedev a décrit Musk comme « le dernier esprit adéquat en Amérique du Nord ».

Les responsables ukrainiens ont critiqué la décision de Musk de protéger la flotte russe contre les attaques de l’Ukraine et la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a demandé une enquête sur les actions de Musk.

Le Congrès américain devrait examiner « si nous disposons des outils adéquats pour garantir que la politique étrangère est menée par le gouvernement et non par un milliardaire », a déclaré Warren lundi, selon l’agence de presse Bloomberg.

La société SpaceX de Musk a remporté un contrat du ministère américain de la Défense pour fournir à l’Ukraine les services de communication par satellite Starlink.

La Russie, qui a conquis la péninsule stratégique de Crimée en 2014 à l’Ukraine, base sa flotte de la mer Noire à Sébastopol et utilise cette flotte pour bloquer les ports ukrainiens depuis son invasion à grande échelle du pays en 2022.

La flotte russe tire également des missiles de croisière sur des cibles civiles ukrainiennes. Kiev a lancé des attaques contre des navires russes à l’aide de drones maritimes.

Dans un article sur X la semaine dernière, Musk a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de rejeter une demande d’urgence de l’Ukraine « pour activer Starlink jusqu’à Sébastopol ».

Musk n’a pas donné la date de la demande et l’extrait ne la précise pas.

Très apprécié, Walter. La responsabilité est sensiblement différente si je refuse d’agir à la demande de l’Ukraine ou si je modifie délibérément Starlink pour contrecarrer l’Ukraine. À aucun moment, ni moi ni personne chez SpaceX n’avons promis de couvrir la Crimée. De plus, nos conditions de service clairement… https://t.co/jmNtScM5LY – Elon Musk (@elonmusk) 9 septembre 2023

« L’intention évidente est de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage », a écrit Musk.

« Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »