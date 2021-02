VLADIMIR Poutine dit qu’il n’obtiendra pas bientôt le vaccin Covid parce qu’il ne veut pas « se balader » – dans une blague apparente sur le coup d’Oxford.

Le président russe, 68 ans, parlait du remède contre le Spoutnik V de son pays et a insisté sur le fait qu’il n’était pas pressé de se faire vacciner en disant qu’il « pourrait » l’obtenir à la fin de l’été.

Cependant, Poutine a ensuite fait une blague qui semblait faire référence à de fausses nouvelles colportées par des trolls soutenus par le Kremlin selon lesquelles le vaccin Oxford / AstraZeneca pourrait transformer les gens en singes.

Lorsqu’on lui a demandé si nous pouvions obtenir le jab tôt pour encourager l’adoption en Russie, il a déclaré: « Je ne veux pas faire des singes » devant les caméras, rapporte Kommersant.

Des mèmes et des vidéos décrivant le vaccin Oxford fabriqué en Grande-Bretagne comme dangereux ont été trouvés inondant Internet.

On pense que c’est un stratagème ciblant des pays tels que le Brésil et l’Inde, où Moscou veut vendre son propre vaccin Spoutnik.

Une affiche présentant une image de King Kong tenant une seringue dit: « Ne vous inquiétez pas, le vaccin contre le singe est très bien. »

Une autre montre que Boris Johnson s’est moquée pour ressembler à un yéti, avec la légende: « J’aime mon vaccin aux gros pieds ».

La Russie a vacciné plus de deux millions de personnes avec le jab Spoutnik, a déclaré l’un des développeurs cette semaine – deux mois après que le pays a commencé à donner le jab au public.

Denis Logunov, de l’institut de recherche Gamaleya, a déclaré que 2,2 millions de personnes avaient reçu la première dose du vaccin à deux doses, tandis que 1,7 million de personnes avaient eu les deux, rapporte Interfax.

Le total est bien loin des quelque 69 millions – sur une population de 150 millions – que la Russie entend vacciner avant de supprimer la distanciation sociale et d’autres mesures.

Mais la vie est pratiquement revenue à la normale, avec des bars et des restaurants à Moscou en activité et les entreprises ne sont plus mandatées pour que le personnel travaille à domicile.

C’est un contraste frappant avec une grande partie de l’Europe, où les verrouillages ont été réimposés avant les vacances d’hiver alors qu’une deuxième vague d’infections a augmenté et de nouvelles variantes de virus ont germé de Grande-Bretagne, du Brésil et d’Afrique du Sud.

La Russie n’a pas été épargnée par une deuxième vague, mais ses autorités ont mis l’espoir de mettre fin à l’épidémie et de stimuler son économie en difficulté avec le déploiement de ses vaccins.

Moscou a enregistré Spoutnik V en août avant les essais cliniques et a commencé à l’administrer au public en décembre avant que les résultats évalués par des pairs ne soient disponibles.

Le déploiement précipité a été justifié lorsque la principale revue médicale The Lancet a publié la semaine dernière des résultats montrant que le remède – nommé d’après le satellite de l’ère soviétique – était à la fois sûr et efficace à 91,6%.

Mais la Russie a maintenant du mal à convaincre sa population de prendre le coup, avec seulement 38% des Russes disant qu’ils se feront vacciner contre le coronavirus, selon des rapports.

Mercredi, la Russie a également officiellement dépassé les quatre millions d’infections à coronavirus, renforçant ainsi sa place parmi les pays les plus touchés au monde.

Un décompte du gouvernement a montré que les infections avaient atteint 4 012 710, soit le quatrième taux le plus élevé au monde après les États-Unis, l’Inde et le Brésil.

Moscou a été critiquée pour ses statistiques officielles sur les virus et le bilan déclaré par le gouvernement de 78 134 morts en particulier a été miné par les récentes données sur la mortalité.

Les chiffres publiés par l’agence de statistiques Rosstat ont montré plus de 162 000 décès liés au virus l’année dernière, soit plus du double du nombre rapporté par le groupe de travail du Kremlin jusqu’à présent.

La Russie a souvent été critiquée pour avoir minimisé l’impact de la pandémie et ne compter que les décès lorsque le coronavirus s’est avéré être la principale cause de décès après une autopsie.