Vladimir Poutine fait attendre le président turc Recep Tayyip Erdogan avant les pourparlers bilatéraux | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a été fait attendre par le président turc Recep Tayyip Erdogan avant les pourparlers bilatéraux en Iran – deux ans après que le dirigeant russe a fait de même.

Monsieur Poutine a été vu l’air “éreinté”, selon un correspondant du journal basé à Abu Dhabi The National, alors qu’il attendait environ 50 secondes tout seul que l’homme fort turc le rejoigne.

Une vidéo filmée par l’agence de presse publique turque Anadolu a montré le président russe se tenant maladroitement et traînant parfois des pieds, alors que la caméra se concentre sur son visage à l’air sévère alors qu’il se tient seul.

Finalement, on le voit haussant légèrement les épaules alors que M. Erdogan se dirige vers lui en souriant, avant que le couple ne se serre la main alors qu’ils se tournent vers les caméras, tandis que M. Poutine semble grimacer.

Les deux hommes étaient en Iran pour une série de pourparlers bilatéraux et trilatéraux entre eux et avec les dirigeants iraniens, comme Russie cherche à renforcer les liens avec L’Iran.

Monsieur Erdoğan tenait à discuter des expéditions de céréales de Ukraine et la sécurité dans Syrieoù les forces russes et iraniennes seraient actives.

Joyce Karam, correspondante principale de The National, a commenté sur Twitter que c’était “une douce revanche pour Erdogan qui en 2020 a été humilié par Poutine alors qu’il le faisait attendre 2 minutes dans un jeu de pouvoir en Russie”.

Le site d’information Al Arabiya a rapporté en mars 2020 qu’une vidéo avait été diffusée par les médias russes montrant M. Erdogan et sa délégation en train d’attendre par M. Poutine avant une réunion.

Ce n’était que le deuxième voyage de M. Poutine à l’étranger depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février.

En raison de la guerre, aucun navire ne quittant les ports de la mer Noire transportant des céréales ukrainiennes, dont on dit qu’elles nourrissent jusqu’à 400 millions de personnes dans le monde, et qui ont encouragé un marché noir de blé ukrainien prétendument pillé.

Selon le Programme alimentaire mondial les pénuries de blé qui en résulteront mettront 47 millions de personnes supplémentaires dans une situation de faim aiguë si les expéditions ne reprennent pas depuis les ports détenus par l’Ukraine.

Image:

Vladimir Poutine (à gauche) photographié avec le président turc après l’avoir fait attendre deux minutes en mars 2020



Après ses rencontres avec M. Erdogan et le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, M. Poutine a déclaré que la Russie était prête à faciliter les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, mais souhaitait également que les restrictions restantes sur les exportations de céréales russes soient supprimées.

Il a dit que tous les problèmes n’avaient pas encore été résolus sur les expéditions de céréales “mais le fait qu’il y ait du mouvement est déjà bon”.

Il a ajouté que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis proposaient de servir de médiateur entre la Russie et l’Ukraine, mais Moscou ne voyait aucun désir de l’Ukraine de respecter les termes de ce qu’il a décrit comme un accord de paix préliminaire conclu en mars.

Image:

Vladimir Poutine a maladroitement attendu le président turc pendant près d’une minute



Il n’y a pas eu de réponse immédiate du gouvernement ukrainien aux remarques de M. Poutine.

Les analystes ont déclaré que la réunion trilatérale avec les dirigeants iraniens et M. Erdogan – l’un des rares dirigeants de l’OTAN à ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie – était un message pointu à l’Occident sur les projets russes de forger des liens stratégiques plus étroits avec d’autres pays non occidentaux alors que les sanctions régime continue de mordre.

Au cours de son voyage, M. Khamenei a évoqué son désir d’une coopération à long terme entre l’Iran et la Russie, disant à M. Poutine que les deux pays devaient rester vigilants contre la “tromperie occidentale”.

Image:

M. Poutine a rencontré hier le président iranien Ebrahim Raisi lors de sa visite en Iran



Cela vient après que la Maison Blanche a déclaré que des responsables russes avaient visité un aérodrome en Iran au moins deux fois pour examiner les drones iraniens susceptibles d’être utilisés en Ukraine.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que le voyage de M. Poutine en Iran montrait à quel point la Russie était devenue isolée.

Après le sommet, la Syrie – un allié solide de la Russie et de l’Iran – a déclaré qu’elle rompait officiellement les relations diplomatiques avec l’Ukraine en réponse à une décision similaire de Kyiv.