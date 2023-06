Vladimir Poutine exposé, fragile après le soulèvement de Wagner

Et que dire de Poutine ? Son statut est irrémédiablement modifié. Il a promis une dure répression lorsqu’il a finalement émergé pour parler au peuple russe, mais a ensuite reculé à la suite de la décision de Prigozhin d’arrêter la marche sur Moscou. Le fait que le président Alexandre Loukachenko du Bélarus ait dû intercéder a également fait paraître Poutine faible. Il n’y a plus moyen de cacher la faiblesse de Poutine à l’élite russe, à ses services de sécurité et à ses citoyens. Ainsi, la Russie apparaît aujourd’hui beaucoup plus fragile. Il est presque inévitable que quelqu’un d’autre exploite à nouveau cette faiblesse de l’intérieur. Comme l’a dit l’expert russe Mark Galeotti écrit« Quand l’histoire enregistrera la chute du président russe, elle dira que la fin de partie a commencé ici ».

Qu’est-ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine ?

Le meilleur résultat est que les frictions internes en Russie – entre l’armée et Wagner, entre Prigozhin et les dirigeants militaires – seront une distraction pour les dirigeants russes et qu’elles détourneront certaines des unités d’élite et fidèles de l’armée russe pour défendre les frontières russes, et Moscou. Cela pourrait alors fournir des opportunités supplémentaires pour les percées ukrainiennes dans leurs offensives actuelles.

Le pire résultat est que Poutine, sous la pression des partisans de la ligne dure, redouble d’efforts face à l’Ukraine. Cela pourrait impliquer une nouvelle série de mobilisations et une intensification des attaques contre les civils vulnérables et les infrastructures critiques en Ukraine. De plus, il est possible que Poutine nomme un nouveau commandant en Ukraine. Aussi difficile que soit la situation actuelle pour eux, le général Valery Gerasimov a été un commandant relativement incompétent. Les Ukrainiens ne veulent probablement pas qu’il soit remplacé par un général plus compétent (si cela existe encore en Russie).