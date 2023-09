Le président russe Vladimir Poutine a indiqué qu’il se préparait à une longue guerre en Ukraine, affirmant que Kiev pourrait utiliser n’importe quel cessez-le-feu pour se réarmer et que Washington continuerait à considérer la Russie comme un ennemi, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle américaine de 2024.

S’exprimant mardi pendant plusieurs heures lors d’un forum économique à Vladivostok, ville portuaire russe du Pacifique, a déclaré Poutine. jusqu’ici avait échoué et l’armée ukrainienne avait subi de lourdes pertes de 71 000 hommes lors des attaques.

Ce n’est que lorsque l’Ukraine sera épuisée en termes d’hommes, d’équipements et de munitions qu’elle pourra parler de paix, a-t-il déclaré en réponse aux questions d’un présentateur de télévision russe agissant en tant que modérateur.

Mais il a déclaré que Kiev profiterait de toute cessation des hostilités « pour reconstituer ses ressources et restaurer la capacité de combat de ses forces armées ».

Source: PAA, PA / Mikhaïl Metzel Poutine a déclaré que de nombreux médiateurs potentiels lui avaient demandé si la Russie était prête à arrêter les combats, mais a déclaré que la Russie pouvait difficilement le faire face à une contre-offensive ukrainienne.

Pour qu’il y ait une chance de pourparlers, a déclaré Poutine, l’Ukraine devrait d’abord lever l’interdiction légale qu’elle s’est elle-même imposée sur les pourparlers de paix et expliquer ce qu’elle voulait.

« Ensuite, nous verrons », a déclaré Poutine.

La Russie contrôle environ 18 % du territoire ukrainien, y compris la Crimée qu’elle a annexée en 2014, ainsi qu’une partie de l’est et du sud de l’Ukraine dont elle s’est emparée après avoir envahi l’Ukraine le 24 février de l’année dernière dans le cadre de ce qu’elle a qualifié d’opération militaire spéciale.

La guerre a semé et la campagne, et .

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine se bat pour tenter de reconquérir une partie des territoires perdus et a repris certains villages, mais n’a pas encore réalisé de percées significatives contre les lignes russes fortement fortifiées et jonchées de mines terrestres.

L’Ukraine affirme qu’elle ne se reposera pas tant que le dernier soldat russe ne sera pas expulsé de son territoire. L’Occident affirme vouloir aider l’Ukraine à vaincre la Russie – un objectif que les responsables du Kremlin considèrent comme une chimère irréaliste.

Élection présidentielle américaine de 2024

Poutine a dit était « politiquement motivé » et démontrait la « pourriture » du système politique américain.

Mais le chef du Kremlin a déclaré que, quel que soit le vainqueur des élections américaines de l’année prochaine, il ne s’attendait à aucun changement dans la politique de Washington à l’égard de la Russie.

« Il n’y aura pas de changements fondamentaux dans l’orientation russe de la politique étrangère américaine, quel que soit le président élu », a déclaré Poutine. « Les autorités américaines perçoivent la Russie comme un ennemi existentiel. »

En tant que président, Trump a fait l’objet d’une enquête pour collusion possible avec la Russie, mais une enquête menée par le conseiller spécial Robert Mueller n’a pas trouvé suffisamment de preuves que la campagne de Trump s’était coordonnée avec Moscou pour influencer les élections de 2016 au cours desquelles il a battu Hillary Clinton.

Poutine a déclaré que l’idée selon laquelle Trump entretenait des liens privilégiés avec la Russie était « complètement absurde ».

Colère face au soutien de l’Occident à l’Ukraine

La décision de l’Occident et les munitions à l’uranium appauvri étaient un crime, a déclaré Poutine. De tels approvisionnements pourraient prolonger la guerre, a-t-il ajouté, mais ils ne changeraient pas son issue finale.

Il a également critiqué la décision occidentale de fournir à l’Ukraine des avions F-16 et toute éventuelle fourniture américaine de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS).

L’administration Biden est sur le point d’approuver l’envoi de missiles à plus longue portée remplis de bombes à fragmentation vers l’Ukraine, a rapporté ce mois-ci l’agence de presse Reuters.

Les liens de la Russie avec la Chine

Poutine a également défendu son pivotement vers l’Asie, qui, selon lui, a été accéléré par la guerre et la tentative de l’Occident de restreindre l’économie russe, estimée à 2 100 milliards de dollars (3 270 milliards de dollars).

Parlant avant Poutine a déclaré que l’Occident tentait de dissuader la Chine d’entretenir des relations étroites avec la Russie, mais que ces tentatives avaient échoué car les liens avec Pékin étaient à un niveau sans précédent.

« Nous entretenons des relations vraiment étonnantes dans le domaine de la sécurité internationale et de la coordination de nos positions », a déclaré Poutine, ajoutant que les deux pays n’avaient pas « créé d’alliances militaires » et que leur coopération n’était dirigée contre personne d’autre.

Moscou s’est de plus en plus concentré sur le renforcement des liens commerciaux, énergétiques, militaires et autres avec la Chine après sa décision de lancer une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

La Chine a refusé de blâmer Moscou pour la guerre et a condamné les sanctions occidentales radicales imposées à la Russie, tout en profitant en même temps de l’obtention de rabais sur le pétrole et le gaz que la Russie ne peut plus vendre à l’Europe.