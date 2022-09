DES REPRÉSENTANTS de Russie, de Biélorussie et de Birmanie ont été INTERDITS aux funérailles d’État de la reine lundi.

Pendant ce temps, l’Iran ne sera représenté à l’occasion qu’au niveau des ambassadeurs.

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ne sont pas autorisés à assister aux funérailles nationales de la reine lundi Crédit : AP

Les troupes de Poutine en Russie perdent du terrain dans la guerre en Ukraine, avec 6 000 kilomètres déjà repris par les soldats ukrainiens Crédit : AP

Le camouflet colle deux doigts à Mad Vlad Poutine, dont les troupes ont récemment perdu 6 000 kilomètres carrés de territoire capturé au profit d’héroïques soldats ukrainiens.

Au Myanmar, les chefs militaires au pouvoir ont été accusés par les Nations unies d’actes de violence « dépravés » contre des militants de l’opposition démocratique.

Et en Iran, le brutal guide suprême Ali Khamenei continue d’avoir des relations aigres-douces avec la Grande-Bretagne.

Les funérailles de la reine Elizabeth devraient attirer environ 500 dignitaires étrangers.

La plupart des pays ont leur chef d’État et un invité.

Partout dans le monde, le défunt monarque a été salué comme l’un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais vus.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill seront présents, ainsi que les présidents allemand et italien, et les premiers ministres australien et néo-zélandais.

Les funérailles nationales auront lieu à l’abbaye de Westminster à 11h.

La belle église peut contenir environ 2 000 personnes.

Après la cérémonie, le cercueil de la reine bien-aimée voyagera en procession vers l’arche de Wellington, où il sera ensuite envoyé à la chapelle St George du château de Windsor pour un service d’engagement.

Avant les funérailles, la reine reposera en état à Westminster Hall pendant quatre jours.

Jusqu’à un million de personnes en deuil devraient défiler et les files d’attente pourraient dépasser 20 heures, s’étendant sur trois miles.

C’est cinq fois les 200 000 personnes qui ont rendu hommage à la reine mère en 2002.

Au total, trois millions de personnes devraient se rendre dans la capitale cette semaine pour rendre hommage.

L’itinéraire serpentera à travers Londres et sera bordé de toilettes portables supplémentaires et de stations d’eau.

Et les médecins des hôpitaux Guy et St Thomas à proximité sont en attente au cas où ceux qui font la queue tomberaient malades.