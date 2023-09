Vladimir Poutine et Kim Jong Un se rencontreront en Russie, selon des responsables américains

Les responsables de la Maison Blanche n’ont pas confirmé publiquement qu’une telle réunion était prévue, mais ont exprimé leur inquiétude croissante quant aux relations entre Moscou et Pyongyang – et ont exhorté Kim à ne pas poursuivre le voyage ni vendre d’armes à Moscou.

« Nous avons travaillé pour dénoncer ces négociations secrètes et avertir la RPDC de ne pas aller de l’avant », a déclaré un haut responsable de l’administration, utilisant l’abréviation de Corée du Nord et s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question. « S’ils pensent pouvoir le faire furtivement, sans que la communauté internationale en soit consciente, ils se trompent. »

La Russie et la Corée du Nord, toutes deux soumises à de lourdes sanctions internationales, n’ont pas caché leurs relations de plus en plus étroites. Pyongyang souffre d’une pénurie de devises fortes, a déclaré le deuxième responsable de l’administration, « et ils cherchent des moyens de renforcer leurs devises et autres revenus ».