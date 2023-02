Vladimir Poutine est “vivant et n’a pas été remplacé par un sosie”

Non, le Vladimir Poutine que le monde voit n’est pas un sosie, a souligné un expert (Photo: AP) Le président russe Vladimir Poutine est bien vivant, un expert dans la reconnaissance des visages des gens a affirmé. La santé de Poutine et la question de savoir s’il a un sosie ont longtemps été la source de spéculations parmi la presse, les experts et même les responsables des services de renseignement ukrainiens. D’après les affirmations, il “s’est souillé” après avoir contracté un cancer à cause d’une réunion annulée, le Kremlin n’a pas été en mesure de se débarrasser de la spéculation. Et si sa santé s’est détériorée, Moscou a apparemment un doublé en attente – l’un des trois doubles de l’homme de 70 ans, selon le chef du renseignement ukrainien. Le général de division Kyrylo Budanov a déclaré en octobre : “La grande question est de savoir si le vrai Poutine existe toujours ?” Mais Simone Malik, une “super-reconnaissance” et portraitiste de Bradford dans le West Yorkshire, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de clone de Poutine. Les «super-reconnaisseurs» sont des personnes capables de mémoriser et de rappeler des visages, même après les aperçus les plus brefs ou les plus flous, tels que la vidéosurveillance à basse résolution. Sur la base des “zones clés” du visage du leader de l’homme fort, Simone dit qu’elle est “presque certaine” que Poutine n’utilise pas de doublure.



Aujourd’hui âgé de 70 ans, la santé de Poutine est devenue le sujet d’immenses commérages et spéculations (Photo: AP) Simone, 42 ans, a étudié le nez, les oreilles et les lèvres de Poutine après son apparition à l’Université de Moscou la semaine dernière. Bien que le visage de Poutine soit plus rond et plus gonflé qu’auparavant, cela est probablement dû au “vieillissement naturel ou à un problème de santé sous-jacent”. “Il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles il utilise un sosie ou il est mort”, a-t-elle déclaré. “Mais sur la base de certains éléments clés, je ne pense pas qu’un sosie ait été utilisé.” Je reconnais un pli sur son oreille et l’inclinaison très nette de sa lèvre. «Avec ses lèvres, vous pouvez voir même dans sa jeunesse ses lèvres inclinées sur le côté gauche – quand il sourit, vous pouvez voir son visage plonger d’un côté. C’est un domaine qui s’est aggravé avec l’âge, mais il est toujours là. ‘Avec ses oreilles, un côté de ses oreilles est légèrement épais et il a aussi un pli dans l’oreille.



Simone a basé sa conclusion en partie sur l’oreille plissée de Poutine (Photo: SWNS)



Le visage du président est devenu plus gonflé au fil des ans, a déclaré le «super-reconnaisseur» (Photo: SWNS) “Si vous regardez une oreille humaine naturelle ou moyenne, elle n’a pas ce pli supplémentaire – c’est une chose qui définit l’oreille de Poutine. «Il a également la même pente dans le nez de son profil latéral. Chaque angle de son visage par rapport au jeune Poutine correspond. L’ancien employé du NHS a ajouté que “ça a toujours été lui” et que son apparence n’a jamais radicalement changé au fil des ans. “Son visage a beaucoup changé, il était un peu plus étiré et maintenant il est un peu plus rond avec plus de poches”, a-t-elle déclaré. «Mais cela est très cohérent avec le vieillissement naturel ou les problèmes de santé sous-jacents qui pourraient être persistants. «Sa peau a l’air un peu différente, il avait l’habitude d’avoir un visage plus bronzé mais plus tellement maintenant. Cela pourrait être dû à un certain nombre de raisons – encore une fois, le vieillissement, la santé ou peut-être simplement moins de temps au soleil.



Un responsable ukrainien a même affirmé que Poutine avait trois doubles (Photo : AP) Groupe de formation et de soutien Agency Super Recognisers International dit des super-reconnaisseurs comme Simone sont « supérieurs aux logiciels informatisés de reconnaissance faciale » et certains travaillent avec la police pour traquer les criminels. “J’ai l’impression d’être sur la voie d’aider ou de faire du bien, vraiment”, a déclaré Simone, “ou de redonner à la société.” La guerre de la Russie contre l’Ukraine ajoutant de l’huile sur le feu, la prétendue mauvaise santé de Poutine fait l’objet d’un examen minutieux depuis des années. Cependant, les responsables du renseignement russes et occidentaux ont insisté sur le fait que ce n’était pas le cas. Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré en juillet dernier: “Il y a beaucoup de rumeurs sur la santé du président Poutine et, pour autant que nous puissions en juger, il est en trop bonne santé.” Richard Moore, le chef du MI6 britannique, a déclaré au Aspen Security Forum dans le Colorado : “Il n’y a aucune preuve que Poutine souffre d’une maladie grave”. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

