Vladimir Poutine est en équilibre sur une corde raide délicate en ce qui concerne Yevgeny Prigozhin | Nouvelles du monde

Il y a un peu moins de deux semaines, nous avons été emmenés au camp de Tsel où Yevgeny Prigozhin semble avoir surgi.

Le dirigeant biélorusse nous a dit Alexandre Loukachenko que Wagner avait d’autres plans de campement pour leur séjour biélorusse.

Mais il semble que non. À peine une semaine plus tard, des convois militaires de Wagner étaient déjà en route vers Biélorussie et maintenant, voilà, il y a Prigozhin aussi, s’adressant à ses hommes avec un enthousiasme, un dynamisme et un mépris caractéristiques pour Russie‘s efforts en Ukraine.

Grondé, il a peut-être été par le Kremlin, intimidé par l’acquiescement, il ne l’est pas.

C’est précisément ainsi qu’il a réussi à se construire une telle suite.

En se coinçant avec ses hommes, en les ralliant, en criant ce qui se dresse sur leur chemin.

Désormais, ses mercenaires se concentreront sur leur ancien terrain de prédilection, l’Afrique, dit-il, et ne retourneront pas en Ukraine à moins que les conditions ne changent radicalement.

Et comme à son habitude, il n’a pas mâché ses mots.

« Ce qui se passe au front est une honte à laquelle nous n’avons pas besoin de participer », a-t-il dit à ses hommes.

Pas exactement de la musique aux oreilles du commandant en chef du groupe que l’on surnomme les « musiciens ».

Prigozhin a gardé un profil bas ces dernières semaines, mais il revient à ses habitudes habituelles et animées sur les réseaux sociaux.

Vladimir Poutine doit espérer que Prigozhin a compris qu’il devait s’en tenir à sa part de l’accord, dont les termes, pour l’instant, semblent être respectés.

M. Poutine sait également que se débarrasser de Prigozhin provoquerait une énorme agitation, encore une fois, parmi les hommes qu’il contrôle.

C’est une corde raide délicate à marcher avec des hommes dangereux.

Comme l’a dit le commandant Wagner de Prigozhin à la fin de cette vidéo : « Bienvenue en enfer ».