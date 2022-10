Vladimir Poutine est affaibli et ses adversaires se préparent à frapper

Quand exactement Vladimir Poutine tombera du pouvoir, Alexey Minyaylo n’est pas sûr, mais il pense que c’est proche.

Minyaylo, 37 ans, est peut-être mieux connu en Russie pour ses efforts visant à faire voter des candidats non affiliés au Kremlin pour les élections municipales de Moscou en 2019.

Lors des manifestations qui ont suivi, il a été accusé d’incitation à l’émeute et a passé près de trois mois en prison.

“La verticale du pouvoir tremble”, a déclaré Minyaylo à CBC News via une interview vidéo depuis son domicile à Moscou, où il est resté depuis l’invasion de l’Ukraine par Poutine le 25 février, avec tous les risques que cela comporte.

Alexey Minyaylo, 37 ans, continue de vivre à Moscou malgré son opposition à la guerre de Poutine contre l’Ukraine. (Alexeï Minyaylo)

Malgré l’emprisonnement d’autres militants anti-guerre, Minyaylo est toujours actif. L’un de ses projets est de faire campagne pour aider les Ukrainiens expulsés de force des terres russes occupées à retourner dans leurs foyers.

Jeter les bases d’une Russie plus démocratique

Il fait également partie de ce qu’il appelle une “campagne populaire” pour jeter les bases d’une Russie plus démocratique après le départ de Poutine – qui a 70 ans aujourd’hui.

“Les Russes ne croient pas que quoi que ce soit puisse changer. Donc, si nous mettons en place une vision de l’avenir, cela pourrait fonctionner”, a déclaré Minyaylo.

Il dit que son groupe – qu’il n’identifiera pas pour des raisons de sécurité – publiera bientôt une nouvelle vision d’une Russie post-Poutine avec laquelle il espère que les Russes ordinaires se connecteront. Il espère qu’il contiendra également un engagement des pays occidentaux à assouplir les sanctions et à terme à donner aux Russes une chance de reprendre une vie normale.

Alors que l’armée russe est en déroute en Ukraine et qu’une campagne de mobilisation massive a enrôlé des centaines de milliers d’hommes russes provoquant des troubles dans tout le vaste pays, Minyaylo pense que les conditions préalables à la disparition de Poutine prennent forme.

REGARDER | L’Ukraine reprend un territoire clé à la Russie : L’Ukraine réalise des gains rapides sur le territoire russe annexé Les troupes ukrainiennes avancent rapidement non seulement dans l’est du pays, mais aussi dans le sud, capturant un territoire que la Russie a unilatéralement revendiqué il y a quelques jours à peine par une série d’annexions.

“Poutine est très doué pour conserver le pouvoir, donc je ne crois pas qu’on puisse faire quoi que ce soit juste en se révoltant”, a-t-il déclaré. “Le seul moyen possible, à mon avis, est qu’une partie de l’establishment persuade Poutine de s’écarter du chemin.”

D’autres observateurs russes de longue date sont d’accord avec son évaluation.

“La position de Poutine s’affaiblit définitivement et plus la situation s’aggrave, plus le processus est rapide”, a déclaré Abbas Gallyamov, un ancien rédacteur de discours de Poutine devenu analyste politique.

“Les élites commencent au moins à agir et elles voient qu’il a perdu le contrôle de la situation”, a déclaré Gallyamov, qui s’est entretenu avec CBC News depuis son domicile en Israël, où il vit depuis 2018.

L’emprise affaiblie de Poutine

Certains des signes les plus frappants de l’affaiblissement de l’emprise de Poutine sur les mécanismes de pouvoir du pays ont été des attaques sans précédent et cinglantes contre les dirigeants militaires du pays pour leur conduite de la guerre.

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny est vu sur un écran via une liaison vidéo depuis la colonie pénitentiaire corrective IK-2 de Pokrov lors d’une audience devant le tribunal pour examiner un appel contre sa peine de prison à Moscou, en Russie, le 24 mai 2022. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

L’une des volées les plus importantes a été tirée par Ramzan Kadyrov, le chef de guerre tchétchène.

“Hier, c’était le défilé à Izium”, a-t-il écrit sur Meduza, un site d’information indépendant, faisant référence à la ville ukrainienne libérée. “Aujourd’hui, c’est le drapeau ukrainien à Lyman – et demain ? ce n’était pas si mal.”

REGARDER | Les forces ukrainiennes reprennent la ville de Lyman : Les forces ukrainiennes reprennent la ville clé de Lyman, dans l’est de la Russie, aux Russes Les forces ukrainiennes ont repris la ville orientale de Lyman juste un jour après que la Russie a annexé la région. Plaque tournante de la logistique et de l’approvisionnement, la prise de la ville est considérée comme une étape possible pour reprendre tout le Donbass.

Kadyrov, qui commande sa propre milice, aurait des aspirations au-delà de sa république du sud du Caucase.

Ses propos ont été rapidement amplifiés par Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe Wagner, une firme d’entrepreneurs militaires. L’armée privée est la plus importante de Russie et combat les troupes ukrainiennes dans la région du Donbass.

“Magnifique, Ramzan, continue comme ça”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en réponse aux critiques de Kadyrov.

Les deux hommes sont encore plus durs que Poutine. Il est peu probable que les pays occidentaux ou l’Ukraine accueillent l’un ou l’autre comme une amélioration par rapport au leadership actuel.

PHOTO DE DOSSIER: Le président russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergei Shoigu assistent à un défilé marquant la Journée de la Marine à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 31 juillet 2022. (Alexeï Danichev/Pool via Reuters)

De l’autre côté du spectre politique se trouve le croisé anti-corruption Alexei Navalny.

Emprisonné par les autorités russes après une tentative d’assassinat infructueuse par ce que les journalistes d’investigation ont identifié comme des agents de la police secrète russe, Navalny a annoncé son intention de ressusciter son réseau politique régional pour aider à organiser ceux qui s’opposent à la mobilisation.

Qui pourrait remplacer Poutine ?

Cette semaine, Navalny a écrit un long essai dans le Washington Post sur la façon dont une future Russie démocratique peut être à la fois prospère et ne plus constituer une menace pour ses voisins.

Navalny, qui a souvent été maintenu à l’isolement depuis sa détention en janvier 2021, a continué de faire des déclarations publiques par l’intermédiaire de ses avocats et la plupart de ses principales équipes de direction travaillent en dehors de la Russie.

“Il a un capital moral [from being in jail] et il a beaucoup de partisans idéologiques qui sont prêts à se mettre au travail », a déclaré Minyaylo, l’activiste.

Le chef de l’opposition russe et critique du Kremlin Alexei Navalny et l’activiste Alexey Menyaylo assistent à un rassemblement pour exiger la libération des manifestants emprisonnés, qui ont été détenus lors de manifestations de l’opposition pour des élections équitables, à Moscou, en Russie, le 29 septembre 2019. Menyailo est un manifestant, qui a été libéré de la détention avant le procès. (Shamil Joumatov/Reuters)

D’un autre côté, la propagande incessante du Kremlin contre lui a eu un impact sur la confiance du public dans l’opposition libérale russe – et pour tout parlementaire actuel, ne serait-ce que mentionner le nom de Navalny, sans parler de reconnaître avoir eu des entretiens avec des membres de son organisation, serait un suicide politique. .

Pourtant, Gallyamov dit qu’il est trop tôt pour compter qui que ce soit, car un éventuel vide de pouvoir au sommet de la direction russe créera des opportunités imprévisibles pour quiconque parviendra à prendre l’initiative.

“C’est un paradoxe, les révolutionnaires ne créent pas des révolutions autant qu’ils en récoltent les bénéfices. Les révolutions se produisent principalement d’elles-mêmes à cause des erreurs commises par le gouvernement”, a-t-il déclaré.

“[Revolutionaries] lever des drapeaux sous lesquels des révolutions se produisent – ​​et en ce sens, ce que fait l’équipe de Navalny est tout à fait juste.”

Le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov (au centre) assiste à un défilé militaire le jour de la victoire dans la capitale tchétchène Grozny, en Russie, le 9 mai 2022. (Chingis Kondarov/Reuters)

Gallyamov dit qu’il pense que le premier mouvement contre Poutine viendra des élites qui le pousseront à choisir un successeur, un mouvement auquel le président russe a jusqu’à présent résisté.

“À un certain moment, cela peut ressembler à un salut pour Poutine. Avec la guerre perdue en Ukraine, le mécontentement des masses et la paralysie de l’appareil d’État, la suggestion de trouver un successeur ne ressemblera pas à un acte de déloyauté. plus à lui”, a-t-il dit.

Peut-être un fantasme lointain

D’autres analystes pensent qu’une Russie sans Poutine reste un fantasme lointain, en particulier pour ceux en Ukraine et en Occident qui veulent qu’il parte – ou qu’il meure.

“Je pense qu’il est vraiment trop tôt pour dire que le régime de Poutine risque de voir le dirigeant partir”, a déclaré Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

Alors que Gabuev dit qu’il peut y avoir des fissures dans la solidarité des élites russes, pour le moment, elles ne constituent pas une menace sérieuse pour l’emprise de Poutine sur le pouvoir depuis 22 ans.

Les gens assistent à un rassemblement pour exiger la libération des manifestants emprisonnés, qui ont été détenus lors de manifestations de l’opposition pour des élections équitables, à Moscou, en Russie, le 29 septembre 2019. (Tatyana Makeyeva/Reuters)

“Nous avons constaté une pression massive sur [authoritarian] régimes et pourtant ils trouvent des moyens de soutenir les dirigeants », a déclaré Gabuev depuis Istanbul, notant que les dirigeants dictatoriaux en Biélorussie, au Venezuela et en Iran ont tous résisté aux manifestations de masse et aux défections de la classe dirigeante, et se sont maintenus en recourant à la force et à l’intimidation.

Même parmi les opposants russes qui veulent que Poutine disparaisse, il y a une réticence à fixer un calendrier pour savoir quand les choses pourraient changer.

“Il est important, je crois, de ne pas se fixer de délai, car si vous les fixez et qu’il ne se passe rien, vous allez inévitablement être déçu”, a déclaré Vladimr Milov, l’un des croisés anti-Poutine les plus en vue de Russie.

ÉCOUTEZ | Brûleur avant sur la voiture piégée qui a tué un commentateur pro-russe, le 26 août : Brûleur avant21:59L’impact d’une voiture piégée sur une Russie en guerre Samedi, une voiture piégée a tué la commentatrice russe pro-guerre Darya Dugina dans la périphérie de Moscou. Dugina était la fille du philosophe ultranationaliste Alexander Dugin, dont l’influence sur le président russe Vladimir Poutine est largement débattue, ce qui laisse supposer que la bombe était destinée à Dugin lui-même. Aujourd’hui, sur Front Burner, le correspondant du Guardian à Moscou, Andrew Roth, explique qui est Dugin, les théories concurrentes sur le responsable de l’attentat à la voiture piégée et l’impact que l’attaque pourrait avoir sur la manière dont la guerre en Ukraine est menée.

Ancien vice-ministre de l’énergie en 2002, feu Milov a été associé aux efforts de Navalny pour se présenter contre Poutine à la présidence. Il soutient plutôt que l’accent devrait être mis sur l’exercice d’autant de pression que possible sur Poutine et son gouvernement.

“Son échec probable en Ukraine, plus de sanctions contre lui, changer l’opinion publique pour que davantage de Russes se détournent de lui et parlent contre lui. Toutes ces choses conduiront inévitablement à l’effondrement de ce régime”, a-t-il déclaré.

“Le système de Poutine n’est pas assez fort pour supporter le fardeau qu’il a supporté.”

Alexey Minyaylo, l’activiste moscovite, dit qu’il pense que les jours à venir jusqu’à la disparition de Poutine seront sombres, tant pour les Ukrainiens que pour les Russes.

“Des gens mourront dans le processus”, a-t-il déclaré. “Mais si je n’avais pas d’espoir, je ne serais pas resté en Russie.”