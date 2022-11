Vladimir Poutine essaie d’affamer les Ukrainiens pour qu’ils abandonnent la guerre, mais il échouera, déclare le secrétaire britannique aux Affaires étrangères | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine tente de geler et d’affamer le peuple ukrainien pour qu’il abandonne cet hiver en attaquant l’approvisionnement en électricité et en eau, mais il échouera, a déclaré le ministre des Affaires étrangères à Sky News.

James Cleverly, lors de sa première visite à Ukrainea déclaré qu’il n’avait jamais vu une telle dévastation auparavant et a déclaré qu’il était vital pour le Royaume-Uni et d’autres alliés de maintenir leur soutien jusqu’à ce que Kyiv “l’emporte”.

Révélant comment il avait même brièvement ressenti les difficultés fondamentales endurées par la plupart des Ukrainiens, le ministre a déclaré qu’il n’y avait ni électricité ni eau à la résidence de l’ambassadeur britannique dans la capitale lorsqu’il est arrivé mercredi après un barrage de russe frappes de missiles contre le réseau électrique.

L’avertissement de Poutine aux mères russes – la dernière guerre

“Le lendemain à l’heure du déjeuner, l’eau avait été réparée et était de nouveau opérationnelle”, a déclaré M. Cleverly.

“La rapidité et la résilience du peuple de Kyiv et du peuple ukrainien sont une merveille à voir, c’est pourquoi je suis convaincu qu’avec le soutien continu de la communauté internationale, les Ukrainiens l’emporteront.”

Le ministre des Affaires étrangères s’exprimait vendredi dans la ville d’Irpin, à la périphérie de la capitale, qui a été lourdement bombardée lorsque les forces russes ont tenté de prendre d’assaut Kyiv dans les premières semaines de l’invasion à grande échelle.

L’armée ukrainienne, aidée par les armes britanniques et occidentales, les a repoussées, ouvrant la voie à des efforts pour reconstruire la vie brisée des civils – alors même que la guerre fait rage à l’est et au sud et avec la menace persistante de frappes aériennes.

M. Cleverly a visité une école, endommagée lors de l’assaut, qui doit rouvrir la semaine prochaine grâce en partie à des fonds britanniques.

Il a également annoncé un soutien civil supplémentaire – en plus des armes – à l’Ukraine, dont 24 ambulances et six véhicules blindés.

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi son voyage en Ukraine – qui comprenait une rencontre jeudi avec le président Volodymyr Zelenskyy – même s’il entrait dans le pays alors que les forces de Vladimir Poutine tiraient des missiles contre des infrastructures énergétiques et hydrauliques.

“Je pense qu’il est extrêmement important que le Royaume-Uni montre au peuple ukrainien – qui subit le poids de cette brutalité de la part de la Russie – que nous sommes à ses côtés”, a-t-il déclaré.

M. Cleverly a déclaré que la tactique russe consistant à blesser des civils était une marque de désespoir devant son échec à réussir sur le champ de bataille.

“Vladimir Poutine vise leurs infrastructures énergétiques, leurs infrastructures hydrauliques, il essaie d’affamer et de geler les Ukrainiens pour qu’ils se soumettent”, a-t-il déclaré.

Image:

M. Cleverly avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba



Il a ajouté: “Ce que j’ai également vu, ce sont ces mêmes Ukrainiens qui se forcent à mener leur vie aussi normalement que possible. Ces étudiants ici dans ce collège étaient désespérés de revenir en classe, de se mêler à leurs amis, d’apprendre.

“Il y a une résilience et il y a une ténacité ici en Ukraine que nous sommes heureux de soutenir et le voir ne me laisse aucun doute sur le fait que les Ukrainiens l’emporteront et que Vladimir Poutine échouera dans cette invasion.”