VLADIMIR Poutine a empêché TOUS les navires de guerre étrangers d’atteindre l’Ukraine après le demi-tour de Joe Biden en mer Noire.

La Russie a maintenant fermé une partie du détroit de Kertch après que le président américain a envoyé deux cuirassés de la marine dans la région, mais les a annulés.

Poutine a empêché tous les navires de guerre étrangers d’entrer dans le détroit de Kertch près de la Crimée, coupant l’accès à l’Ukraine Crédit: Reuters

Des chars russes se rassemblent à la frontière avec l’Ukraine Crédit: Reuters

Le Kremlin avait auparavant averti les navires de guerre américains de rester à l’écart de la Crimée «pour leur propre bien», qualifiant leur déploiement en mer Noire de provocation destinée à mettre les nerfs russes à l’épreuve.

Les responsables de la Maison Blanche ont décidé de ne pas envoyer les navires pour éviter d’aggraver inutilement la situation avec la Russie au-dessus de l’Ukraine, a déclaré un responsable américain de la défense. Politico.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a maintenant révélé que la Russie fermerait une partie de la mer Noire près du détroit de Kertch pour les navires de guerre étrangers impliqués dans des exercices militaires de la semaine prochaine à octobre.

La zone en question est proche de la Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014, et Kiev a déclaré que les actions de la Russie étaient illégales.

La fermeture de la voie navigable intervient alors que les tensions s’intensifient dans la région, car on craint que Poutine ne se prépare à une autre saisie de terres à l’Ukraine alors qu’il masse des troupes le long de la frontière orientale avec l’ancien État soviétique.

Le dirigeant russe aurait maintenant déplacé des dizaines de milliers de soldats et de matériel militaire lourd à la frontière avec l’Ukraine, ce qui a provoqué un appel téléphonique du président Biden pour dire au dirigeant russe de se retirer.

L’expert Dr Jade McGlynn, directeur de la recherche à la Henry Jackson Society, a déclaré au Sun Online que Poutine menace d’envahir l’Ukraine alors qu’il cherche à réaffirmer le statut de «superpuissance» de la Russie.

Le Dr McGlynn insiste sur le fait que l’accumulation de troupes et d’armes dans l’est de l’Ukraine est une « démonstration » de Poutine et doute que l’homme fort russe risquerait un conflit à grande échelle.

Elle a déclaré: «Poutine préfère manipuler et berner plutôt que de se lancer dans une guerre totale.

« La guerre est un gros risque. Il s’agit davantage de se montrer. Et de montrer à Biden » que vous ne pensez pas que vous pouvez entrer et essayer de parler à la Russie et essayer de la remettre à sa place parce que la Russie est une puissance mondiale. «

Les forces ukrainiennes patrouillent à la frontière Crédits: Getty

Le général Tod Wolters, chef des forces américaines en Europe, affirme qu’il existe un « risque faible à moyen » d’invasion russe de l’Ukraine Crédits: Rex

Cependant, il existe un «risque faible à moyen» d’invasion russe de l’Ukraine dans les prochaines semaines, a averti aujourd’hui un chef militaire américain alors que Vladimir Poutine continue d’envoyer des troupes, de l’artillerie et des chars à la frontière.

Le chef des forces américaines en Europe, le général Tod Wolters, témoignait devant la commission des forces armées du Sénat à Washington.

Le général a insisté sur le fait que les chances d’invasion étaient «faibles à moyennes», ajoutant que cela dépendrait d’un certain nombre de facteurs.

« Mon sentiment est, avec la tendance que je vois en ce moment, que la probabilité d’un événement commencera à diminuer », a-t-il déclaré.

L’Ukraine et la Russie ont échangé le blâme sur une flambée de violence dans le conflit dans l’est de l’Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont combattu les forces soutenues par la Russie dans un conflit qui, selon Kiev, a tué 14000 personnes depuis 2014.

Les tensions liées à l’accélération des troupes russes à la frontière orientale de l’Ukraine ont fait grimper le coût de l’augmentation de la dette intérieure et ont incité le gouvernement à redoubler d’efforts pour obtenir davantage de prêts du Fonds monétaire international, a déclaré jeudi un conseiller présidentiel à Reuters.