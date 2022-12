Vladimir Poutine “emmène des amis dans un club de strip-tease érotique appartenant à son ex-maîtresse dans le but désespéré de se faire des amis”

VLADIMIR Poutine a emmené d’autres dirigeants pour une soirée dans un club de strip-tease qui appartiendrait à sa maîtresse, a-t-on affirmé.

Le tyran de 70 ans et ses amis se sont rendus dans ce lieu inhabituel dans le but de renforcer les relations, qui ont été tendues pendant la guerre en Ukraine.

Le groupe a été emmené par un bus VIP jusqu’au club de Saint-Pétersbourg, rapportent le site d’investigation russe Project Media et le journal Kommersant.

Le centre de Leningrad appartient majoritairement à son ex-amante Svetlana Krivonogikh, 47 ans, une ancienne femme de ménage qui est maintenant l’une des femmes les plus riches de Russie avec un empire bancaire et immobilier, explique Project Media.

Les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan figuraient parmi ceux accueillis par Poutine au site du Centre de Leningrad.

On dit que Poutine a offert alors à chacun des huit dirigeants en visite des bijoux en or blanc et jaune voyants “anneaux de pouvoir”.

Une vidéo promotionnelle pour un spectacle érotique organisé au club «les serveurs livrent du champagne gratuit aux tables dispersées dans la salle et le prix des billets commence à 25 000 roubles.

“Sur scène, un spectacle érotique avec des acrobaties, des danses satyres à moitié nues et une fille allongée dans son lit vêtue uniquement d’un déshabillé.”

Les dirigeants qu’il a accueillis sont tous issus de la Communauté des États indépendants, une confédération lâche de nations qui faisaient toutes autrefois partie de l’Union soviétique.

Krivonogikh est également la mère de l’enfant amoureux de Poutine, Elizaveta Vladimirovna Krivonogikh, également connue sous le nom de Luiza Roseva.

L’étudiante de 19 ans est née au cours de son premier mandat en tant que président, mais son profil public sur les réseaux sociaux a disparu avant le début de la guerre en Ukraine.

Krivonogikh était la maîtresse de Poutine depuis qu’il était à la tête du service de sécurité du FSB et de son premier mandat en tant que Premier ministre.

La relation – pendant son mariage – a pris fin avant qu’il ne s’implique secrètement avec la gymnaste rythmique médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, aujourd’hui âgée de 39 ans.

On ne sait pas comment Krivonogikh a accumulé une telle richesse, mais elle détient une participation de 75% dans le centre de Leningrad et une participation lucrative dans la Rossiya Bank.

Elle avait travaillé comme « femme de ménage » et vivait dans un appartement communal à Saint-Pétersbourg.

L’année dernière, les journalistes de Project Media qui ont dénoncé l’enfant chéri de Poutine ont été arrêtés.

Le site Web a publié pour la première fois les allégations de la bombe en novembre 2020

Il a affirmé que les journaux de vol montraient comment Krivonogikh rejoignait souvent Poutine dans des avions à la fin des années 1990.

Le média a consulté Hassan Ugail, un expert en informatique visuelle à l’Université de Bradford, qui a conclu qu’Elizaveta “ressemble phénoménalement au président russe”.

Un logiciel de reconnaissance faciale aurait montré une similitude de 70,44 % entre Poutine, 68 ans, et l’adolescent.