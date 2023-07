Vladimir Poutine dit que les initiatives africaines et chinoises pourraient être la base de la paix en Ukraine | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a déclaré qu’une initiative africaine et chinoise pourrait servir de base à la paix en Ukraine, mais a averti qu’il y a des choses qui sont « impossibles à mettre en œuvre ».

Le russe Le président a également affirmé que Moscou n’avait pas rejeté les pourparlers de paix dans des commentaires formulés à la suite de la conclusion du Forum Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg.

Il a déclaré aux journalistes : « L’initiative, à mon avis, peut être à la base de certains processus visant à la recherche de la paix, au même titre que d’autres, comme par exemple l’initiative chinoise.

« Il y a des dispositions de cette initiative de paix qui sont mises en œuvre… Mais il y a des choses qui sont difficiles ou impossibles à mettre en œuvre.

M. Poutine a déclaré que l’un des points de l’initiative était un cessez-le-feu, car il a averti : « Nous ne pouvons pas cesser le feu lorsque nous sommes attaqués ».

Les négociations de paix entre la Russie et Ukraineà la suite de l’invasion de son voisin par Moscou fin février de l’année dernière, ont échoué à plusieurs reprises.

La Russie affirme avoir reçu une trentaine d’initiatives de paix sur l’Ukraine par des voies officielles et non officielles, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays, Maria Zakharova, citée par le média russe TASS.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les pourparlers de paix avec la Russie ne seraient possibles qu’après que Moscou aura retiré ses forces du territoire occupé.

L’initiative africaine appelle à des négociations

Une initiative de paix africaine en 10 points a été présentée à la Russie le mois dernier et comprenait un appel à la paix par le biais de négociations, garantissant la souveraineté des États et des garanties de sécurité à tous les pays.

Reuters a rapporté que le plan proposait une série de mesures possibles pour désamorcer la guerre – y compris un retrait des troupes russes, le retrait des armes nucléaires tactiques russes de la Biélorussie, la suspension d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine et l’allégement des sanctions.

Pendant ce temps, la Chine a précédemment vanté une initiative de paix en 12 points qui appelle à un cessez-le-feu – mais ne condamne pas l’invasion ni n’oblige la Russie à se retirer des territoires occupés.

Pékin, qui entretient des liens étroits avec les dirigeants russes, a envoyé l’un des principaux émissaires du pays à Kiev et à Moscou en mai pour encourager les pourparlers de paix.

Alors que la Russie a précédemment déclaré qu’elle était ouverte à des pourparlers de paix avec Kiev, elle insiste sur le fait que tout pourparler doit être basé sur de « nouvelles réalités », c’est-à-dire son annexion déclarée de cinq provinces ukrainiennes qu’elle contrôle totalement ou partiellement – une condition que Kiev n’acceptera pas.

Au début du mois prochain, l’Arabie saoudite devrait accueillir des pourparlers de paix entre l’Ukraine et certains pays occidentaux, selon un rapport du Wall Street Journal.