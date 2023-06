Vladimir Poutine dit que les ennemis voulaient que la Russie « s’étouffe avec la guerre civile »

Vladimir Poutine a affirmé que le soulèvement du chef wagnérien Yevgeny Prigozhin était « voué à l’échec » et a déclaré que le pays avait fait preuve d’« unité » face à une rébellion « perfide ».

Dans une allocution télévisée imprévue tard dans la nuit lundi soir, Poutine, visiblement en colère, a déclaré : « Tout chantage ou moyen de semer la confusion en Russie est voué à l’échec… J’ai pris des mesures pour éviter une effusion de sang à grande échelle ».

Lors de sa première apparition publique depuis que Prigozhin a abandonné sa mutinerie armée samedi soir, le président russe a remercié les combattants et les commandants de Wagner qui, selon lui, s’étaient retirés pour éviter l’effusion de sang.

Sans mentionner Prigozhin par son nom, Poutine a déclaré que les organisateurs de la rébellion « ont trahi leur pays, leur peuple ». Il a déclaré que les ennemis de la Russie « voulaient que les soldats russes s’entretuent, tuent des militaires et des civils, afin qu’à la fin la Russie perde et que notre société se divise, s’étouffe dans des conflits civils sanglants ».

Il a également confirmé les informations selon lesquelles des pilotes russes auraient été tués lors de la mutinerie ratée, rendant hommage aux morts. « Le courage et l’abnégation des héros-pilotes tombés au combat ont sauvé la Russie de conséquences tragiques et dévastatrices », a-t-il déclaré.

Certaines chaînes russes Telegram surveillant l’activité militaire de la Russie, dont le blog Rybar avec plus d’un million d’abonnés, ont rapporté samedi que 13 pilotes russes avaient été tués au cours de la mutinerie d’une journée lorsque leurs avions ont été abattus.

Le président russe a semblé suggérer que le groupe Wagner serait toujours fermé, affirmant que les combattants du groupe avaient le choix de signer un contrat avec le ministère de la défense ou de déménager en Biélorussie s’ils le souhaitaient, dans le cadre d’un règlement négocié avec le Leader biélorusse, Alexandre Loukachenko.

Le Kremlin avait précédemment déclaré qu’il garantissait le passage en toute sécurité de Prigozhin en Biélorussie, mais les remarques de Poutine indiquaient que d’autres combattants de Wagner pourraient suivre Prigozhin en Biélorussie.

« La majorité des commandants et combattants wagnériens sont des patriotes. Ils ont été utilisés secrètement contre leurs frères d’armes », a-t-il déclaré.

Peu de temps après le discours de Poutine, le Kremlin a diffusé une vidéo montrant le président russe rencontrant le chef du principal service de sécurité intérieure russe, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, que Prigojine s’était engagé à retirer pendant sa rébellion.

L’apparition imprévue de Poutine est survenue quelques heures seulement après que Prigozhin ait publié une déclaration provocante de 11 minutes dans laquelle il défendait le soulèvement de Wagner et niait avoir cherché à renverser le président russe.

Prigozhin a déclaré que la rébellion avait montré qu’il y avait « de sérieux problèmes de sécurité sur tout le territoire de notre pays » et que « la société l’exigeait » en raison des échecs de la direction militaire russe lors de l’invasion de l’Ukraine.

« Ce n’était pas notre objectif de renverser le régime », a déclaré Prigozhin dans le mémo vocal, qui a été téléchargé sur la page Telegram de son groupe Concord. C’était sa première déclaration depuis samedi 18h30, lorsqu’il avait quitté la ville de Rostov avec ses troupes wagnériennes.

« Nous nous sommes arrêtés à ce moment-là, quand il est devenu clair que beaucoup de sang allait couler », a-t-il poursuivi, décrivant la progression d’un convoi militaire qui a atteint la distance de frappe de Moscou. « C’est pourquoi nous pensons que la démonstration de ce que nous prévoyons de faire était suffisante. Notre décision de rebrousser chemin tenait à deux facteurs : nous ne voulions pas répandre le sang russe. Deuxièmement, nous avons défilé pour manifester notre protestation.

Yevgeny Prigozhin rompt le silence après avoir abandonné la mutinerie armée en Russie – audio

Dans la déclaration, Prigozhin n’a pas confirmé où il se trouvait ni dit s’il prévoyait de s’exiler en Biélorussie.

Selon la rumeur, Prigozhin aurait été aperçu lundi à l’hôtel Green City de Minsk, selon la chaîne d’information russe Brief. Une réceptionniste de l’hôtel contactée par le Guardian a déclaré qu’elle « ne pouvait partager aucune information » sur les clients.

Prigozhin a déclaré que ses troupes résisteraient à être subsumées sous le ministère russe de la Défense, ne signeraient pas de contrats et que Wagner pourrait même être autorisé à poursuivre ses opérations en Biélorussie, un développement qui pourrait augmenter la menace d’une attaque dans le nord de l’Ukraine.

« Loukachenko a tendu la main et a proposé de trouver des solutions pour la poursuite des travaux de [Wagner] dans une juridiction légale », a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Le site d’information indépendant russe Verstka a déclaré lundi avoir identifié plusieurs sites en Biélorussie que Wagner pourrait être autorisé à utiliser afin de reconstituer ses camps d’entraînement et d’établir des opérations.

Ce serait une tournure des événements extraordinaire pour le chef paramilitaire, que Poutine a accusé d’un « coup de poignard dans le dos » il y a à peine deux jours. Bien que le Kremlin ait garanti son passage en toute sécurité en Biélorussie, les médias d’État russes ont rapporté que Prigozhin faisait toujours l’objet d’une enquête pour avoir provoqué un soulèvement armé pas plus tard que lundi matin.

S’il était désormais autorisé à garder le contrôle de Wagner et à éviter une cellule de prison, cela suggérerait que Prigozhin a toujours un effet de levier au Kremlin et est toujours considéré comme un atout précieux, bien qu’il ait amené le pays au bord de la guerre civile ce week-end.

Les analystes ont déclaré que le conflit était un cas extraordinaire des types de rivalités qui sont autorisées à se développer sous Poutine, mais généralement résolues lorsqu’il rend un jugement.

« Je ne pense pas qu’il s’agissait d’une tentative de remplacer Poutine », a déclaré Rob Lee, un expert américain de l’armée russe, avant la réapparition de Prigozhin. « Je pense qu’il s’agissait essentiellement d’un différend entre factions entre deux personnalités russes importantes qui est devenu un défi pour Poutine, ce qui est la partie anormale de tout cela. »

Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne soutenaient aucune des parties au soulèvement après que certains responsables et propagandistes russes ont affirmé que Washington avait cherché à exploiter les divisions au sein du gouvernement russe.

« Nous avons précisé que nous n’étions pas impliqués. Nous n’avons rien à voir avec cela », a déclaré Biden dans ses premiers commentaires sur la mutinerie avortée.

Les troupes ukrainiennes auraient récupéré du territoire dans la province de Kherson En savoir plus

Prigozhin n’a pas abandonné sa querelle avec le ministère de la Défense, accusant une fois de plus l’armée de cibler ses troupes avec des tirs d’artillerie, qualifiant cela de « déclencheur pour que nous partions immédiatement ».

Il a déclaré: «Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction de la société militaire privée Wagner et de tenir pour responsables les fonctionnaires qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d’erreurs. La société l’exigeait.

Prigozhin a reconnu que ses troupes avaient tué des aviateurs russes pendant le soulèvement, affirmant qu’ils « regrettaient d’avoir dû mener des frappes contre des avions, mais ils frappaient nos forces avec des bombes et des tirs de roquettes ». Les troupes de Wagner ont abattu un avion Il-22 et plusieurs hélicoptères, ont montré des images.

Prigozhin a également affirmé que l’incursion des forces de Wagner en Russie était une « masterclass » sur la façon dont Moscou aurait dû mener son invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, qui n’a pas atteint son objectif de prendre Kiev. « Si des mercenaires de Wagner avaient accompli les tâches, peut-être que ‘l’opération spéciale’ aurait duré une journée », a-t-il dit, faisant référence à l’invasion.

Les membres du gouvernement ont cherché à projeter le calme lundi, alors que les mesures d’urgence ont été annulées et qu’un sentiment de calme précaire est revenu à la vie dans les grandes villes.

Mikhail Mishustin, le Premier ministre du pays, a déclaré que la Russie avait été confrontée à « un défi à sa stabilité » et devait rester unie derrière Poutine, s’exprimant lors d’une réunion gouvernementale télévisée.

« La consolidation de l’ensemble de la société est particulièrement importante ; nous devons agir ensemble, comme une seule équipe, et maintenir l’unité de toutes les forces, en nous ralliant autour du président », a-t-il déclaré.

Plus tôt lundi, Choïgou est réapparu dans des images le montrant « visitant le poste de commandement avancé de l’une des formations du groupe de troupes « ouest » ». Dans la vidéo, Shoigu est montré à bord d’un véhicule et arrive à un poste de commandement, où il écoute les rapports des officiers et se penche sur une carte du champ de bataille.

Cependant, la vidéo est sortie sans son et on ne sait pas quand et où elle a été filmée.

Des responsables de la ville de Moscou, de la région de Moscou et de la région de Voronej ont annoncé qu’ils mettraient fin aux régimes antiterroristes introduits vendredi, alors qu’il est apparu que la Russie pourrait voir un conflit à grande échelle entre les mercenaires et l’armée régulière.

Les forces de l’ordre ont ordonné l’évacuation des principales institutions culturelles, notamment le musée Pouchkine et les centres culturels GES-2, ainsi que le parc Gorki, annulé des événements culturels et musicaux et introduit une interdiction générale des événements publics.

Les troupes ont également démantelé des barricades et réparé des routes bloquées par des pièges antichars installés pour arrêter le convoi Wagner. Lundi a été déclaré jour férié afin de réduire le nombre de personnes se rassemblant dans les rues.