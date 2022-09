Vladimir Poutine dit que la victoire de Liz Truss lors du vote du Premier ministre conservateur est “loin d’être démocratique”

Vladimir Poutine a dénoncé la manière dont la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a été élue, affirmant qu’elle était “loin d’être démocratique”.

Le président russe s’exprimait mercredi à Vladivostok. Il s’agissait de ses premiers commentaires publics sur la nomination de Truss, qui est devenu Premier ministre mardi après avoir été élu par les membres du parti conservateur.

Poutine a fait allusion au fait qu’elle a été choisie lors d’un scrutin à la direction uniquement par des membres de son parti conservateur, et non par l’ensemble du pays.

Elle a reçu plus de 81 000 voix tandis que sa rivale Rishi Sunak a obtenu quelque 60 000 voix.

Il y a eu des appels dans certains quartiers pour que Truss déclenche des élections générales.

« Le peuple de Grande-Bretagne ne participe pas, en l’occurrence, au changement de gouvernement. Les élites dirigeantes là-bas ont leurs arrangements », a-t-il déclaré lors d’un forum économique à Vladivostok.

Interrogé également sur les perspectives de relations avec la Grande-Bretagne, Poutine a déclaré : « Nous connaissons la position des conservateurs sur ces questions, y compris sur les relations avec la Russie. C’est à eux de construire des relations avec la Fédération de Russie.

“Notre métier est de défendre nos propres intérêts et nous le ferons de manière cohérente, que personne n’en doute.”

Dans son rôle précédent de ministre des Affaires étrangères, Truss s’est heurtée à la Russie avant son invasion de l’Ukraine.

Elle s’est rendue à Moscou en février, lorsqu’elle et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont tenu une réunion rancunière. Lavrov a décrit leur conversation comme un dialogue entre sourds et muets, se plaignant que les faits lui avaient “rebondi”.

Le ministère russe des Affaires étrangères s’est également ouvertement moqué d’elle pour des gaffes géographiques, y compris à une occasion lorsqu’elle a confondu les mers Noire et Baltique.

Mais Truss a ouvertement défié Lavrov lors de leur réunion sur le renforcement des troupes russes près de l’Ukraine, en disant : “Je ne vois aucune raison d’avoir 100 000 soldats stationnés à la frontière, à part pour menacer l’Ukraine.” Moscou, qui avait nié les plans d’invasion, a envoyé ses troupes deux semaines plus tard.

(Service de presse du ministère russe des Affaires étrangères)

Depuis lors, la Grande-Bretagne a été l’un des partisans les plus actifs et les plus virulents de l’Ukraine pendant la guerre, lui fournissant des armes et une formation. Mme Truss a déjà été invitée à Kyiv pour rencontrer le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il est probable que les critiques de M. Poutine à l’égard de la démocratie britannique seront ignorées par le nouveau Premier ministre. Il est président de la Russie depuis 2000, à l’exception d’un écart de quatre ans entre 2008 et 2012 lorsqu’il était Premier ministre.

Il a souvent été qualifié d’autocrate et de dictateur et a récemment fait face à des accusations de fascisme de l’étranger.