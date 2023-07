Vladimir Poutine dit que la Russie larguerait des bombes à fragmentation contre l’Ukraine

Points clés Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait d’un « stock suffisant » de bombes à fragmentation.

Il a déclaré que la Russie se réservait le droit de les utiliser s’ils étaient déployés contre les Russes.

Poutine a déclaré qu’il considérait l’utilisation de telles armes comme un crime.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait d’un « stock suffisant » de bombes à fragmentation et se réservait le droit de les utiliser si de telles munitions, dont il considérait l’utilisation comme un crime, étaient déployées contre les forces russes en Ukraine.

Ukraine il avait reçu des bombes à fragmentation des États-Unis, son plus grand soutien militaire, qui affirme que les munitions sont nécessaires pour compenser les pénuries d’obus auxquelles sont confrontées les forces de Kiev à un moment où elles montent une contre-offensive.

Les armes à sous-munitions sont interdites dans plus de 100 pays car elles libèrent généralement un grand nombre de bombettes plus petites qui peuvent tuer sans discernement sur une vaste zone. Certains d’entre eux échouent inévitablement à exploser et peuvent représenter un danger pendant des décennies, en particulier pour les enfants.

Kiev a déclaré qu’il utiliserait des bombes à fragmentation pour déloger les concentrations de soldats ennemis lorsqu’il tenterait de reprendre son propre territoire, mais qu’il ne les utiliserait pas sur le territoire russe.

Poutine a déclaré à la télévision d’État de Moscou qu’elle répondrait en nature si nécessaire.

« Je tiens à souligner qu’en Fédération de Russie, il existe un stock suffisant de différents types de bombes à fragmentation. Nous ne les avons pas encore utilisés. Mais bien sûr, s’ils sont utilisés contre nous, nous nous réservons le droit de prendre des mesures réciproques.

Poutine a déclaré qu’il considérait l’utilisation de bombes à fragmentation comme un crime et que la Russie n’avait jusqu’à présent pas eu besoin de les utiliser elle-même malgré ses propres problèmes de munitions dans le passé.

Human Rights Watch affirme que Moscou et Kiev ont utilisé des armes à sous-munitions. La Russie, l’Ukraine et les États-Unis n’ont pas signé la Convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit la production, le stockage, l’utilisation et le transfert des armes.

Poutine a également déclaré à la télévision d’État qu’il ne voyait rien de mal à ce que des spécialistes russes examinent les équipements et missiles militaires occidentaux capturés, tels que les missiles Storm Shadow que la Grande-Bretagne a fournis à l’Ukraine, afin de voir s’il y avait quelque chose d’utile qui pourrait être utilisé dans le matériel militaire russe.

Qu’est-ce qu’une bombe à fragmentation ?

Dans le traité, une arme à sous-munitions est définie à l’article 2 comme incluant le conteneur et les sous-munitions attachés.

La munition est livrée via une fusée ou un missile depuis les airs ou le sol. Cette action libère des bombes dans les airs sur une large zone.

Certaines bombes explosent à l’impact, mais le danger réside dans les bombes non explosées qui peuvent exploser à une date ultérieure, voire des décennies plus tard. Selon les Nations Unies, jusqu’à 40 % des armes à sous-munitions n’explosent pas à l’impact.

Le Cluster Munition Monitor assure le suivi de la mise en œuvre du traité international. Dans leur rapport de 2022, ils ont constaté que 35 pays signataires avaient détruit 99 % de leurs stocks d’armes à sous-munitions. Cela représentait 1,5 million de stocks d’armes à sous-munitions, comprenant 178 millions de sous-munitions.

Le rapport a également noté l’utilisation intensive par la Russie de l’arme interdite au niveau international, causant au moins 689 victimes civiles signalées au cours du premier semestre 2022. Cela représente une augmentation de 300% par rapport au total mondial de 2021.

Pourquoi les groupes de défense des droits de l’homme sont-ils préoccupés par les armes à sous-munitions ?

Les armes à sous-munitions figurent sur la liste des armes interdites par le droit international humanitaire relatif aux conflits armés, qui comprend également les balles explosives et expansibles, les armes chimiques, les armes biologiques, les mines antipersonnel, les armes à fragments indétectables et les lasers aveuglants.

Human Rights Watch a exhorté l’Ukraine, la Russie et les États-Unis à cesser d’utiliser ou de distribuer des armes à sous-munitions, affirmant que l’utilisation de l’arme dans des zones civiles pourrait éventuellement être un crime de guerre.