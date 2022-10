Vladimir Poutine dans une nouvelle vidéo déclenche des rumeurs de cancer sur des marques intraveineuses à portée de main

Le président russe Vladimir Poutine a montré ce qui semblait être des traces de traces intraveineuses (IV) sur ses mains lors d’une rencontre avec des soldats, suscitant des rumeurs selon lesquelles il suivait un traitement contre le cancer.

La vidéo a été publiée par le ministère russe de la Défense la semaine dernière montrant le président russe supervisant des exercices accompagné de plusieurs soldats. À un moment donné, Poutine est vu enfiler des protections auditives et des lunettes alors qu’il s’entraîne à tirer avec un fusil de sniper. Après s’être levé, Poutine attrape l’un des bras du soldat avec sa main, avec une marque visible.

Un journaliste du site d’information ukrainien Kyiv Post a tweeté deux vidéos du ministère – une avec plusieurs filigranes rendant les mains de Poutine plus difficiles à voir et une autre sans coup de main.

“L’origine des marques sur la main de Poutine, telle qu’elle apparaît sur la vidéo fournie par un journaliste du Kyiv Post, n’est pas claire”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defense Intelligence Agency pour la doctrine et la stratégie russes et auteur du Playbook de Poutine, à Fox News Digital.

La vidéo continue de montrer des soldats subissant des exercices militaires et un plan de Poutine examinant une ligne de soldats tout en parlant avec un réserviste.

La santé de Poutine a déjà été remise en question, les rumeurs selon lesquelles sa santé déclinant prenant de l’ampleur depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cependant, le Kremlin n’a pas tardé à mettre fin à ces rumeurs, démentant les informations à plusieurs reprises cette année seulement.

Les experts s’accordent également à dire que Poutine semble être en bonne santé malgré les informations contraires.

“Il n’a pas l’apparence d’une personne atteinte d’une maladie chronique comme le cancer. Il n’est ni affaibli ni pâle, mais tous ceux qui ont un cancer n’ont pas l’air d’avoir un cancer. Mais vous ne pouvez pas dire que cela exclut cela”, a-t-il ajouté. Le Dr Marc Siegel, contributeur médical de Fox News, a déclaré à Fox News Digital.

Malgré le regard cicatrisé sur sa main, Siegel a déclaré que Poutine ne ressemblait pas à une personne atteinte de la maladie. Un tel placement est, cependant, typique de l’endroit où l’on placerait une ligne intraveineuse pour un tel traitement.

“L’apparence cicatrisée de ses mains vous fait penser qu’il est possible qu’il ait reçu plus d’un traitement”, a déclaré Siegel à Fox News Digital.

Koffler a également déclaré que Poutine était en bonne santé, étant donné le manque de preuves prouvant la détérioration de son état, et a convenu avec le directeur de la CIA, William Burns, que Poutine était “tout à fait en trop bonne santé”.

“Contrairement aux rumeurs sur la détérioration de la santé de Poutine, mon évaluation est qu’il n’y a aucune anomalie dans la santé physique ou mentale de Poutine qui présente un danger immédiat pour sa vie”, a déclaré Koffler à Fox News Digital. “Je n’ai aucune preuve qui m’amènerait à conclure que Poutine est sur le point de donner un coup de pied au seau.”

Koffler a poursuivi en notant que de telles rumeurs provenaient de médias et de personnalités opposés, déclarant que de telles faussetés sont, en fait, préjudiciables aux Américains et aux Européens alors que la guerre avec l’Ukraine se poursuit.

“L’effet résultant de ces faux récits est nocif. Les rumeurs sur Poutine [being] évincé ou sur le point de devenir incapable finissent par créer des attentes irréalistes parmi les Américains et les Européens qui pourraient penser que si Poutine était parti, la guerre s’arrêterait et le problème russe disparaîtrait », a déclaré Koffler à Fox News Digital.

Koffler a déclaré qu’étant donné de tels récits, les conséquences d’un monde sans Poutine “seraient également un cauchemar à gérer pour l’Occident”.