Vladimir Poutine avertit la Royal Navy de « quitter les eaux « russes » ou les marins britanniques seront blessés » alors que les tensions en Crimée montent

L’UN des hauts responsables de Vladimir Poutine a dit à la Grande-Bretagne de ne plus faire naviguer ses navires de guerre près de la Crimée contestée, avertissant à nouveau que les marins de la Royal Navy « seront blessés ».

Mikhail Popov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité du Kremlin, a dénoncé des semaines après que les garde-côtes russes ont tristement tiré des coups de semonce sur le HMS Defender, affirmant qu’il était entré dans les eaux « russes ».

Le HMS Defender affirme qu’il se trouvait dans les eaux internationales au large de la Crimée lorsqu’il a été pris pour cible par les garde-côtes russes[/caption]

La Russie de Vladimir Poutine a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014 et affirme que les eaux qui l’entourent appartiennent à Moscou[/caption]

La Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014 et a déclaré que les eaux qui l’entourent appartenaient à Moscou – bien que la plupart des pays continuent de reconnaître la péninsule comme ukrainienne.

Popov, dans une interview accordée au journal d’État Rossiiyskaya Gazeta, a déclaré que le comportement de la Grande-Bretagne lors de la récente impasse sur la mer Noire et sa réaction ultérieure à l’incident étaient déconcertants.

En particulier, il a critiqué les suggestions du Premier ministre Boris Johnson et de Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, selon lesquelles l’incident inquiétant pourrait se répéter à l’avenir.

« Des actions similaires seront contrecarrées à l’avenir par les méthodes les plus dures de la Russie, quelle que soit l’allégeance du contrevenant à l’État », a déclaré Popov.

« Nous suggérons à nos opposants de bien réfléchir à la question de savoir s’il vaut la peine d’organiser de telles provocations compte tenu des capacités des forces armées russes. »

Il a ensuite lancé un avertissement effrayant aux personnes servant à bord des navires de la Royal Navy.

Nous suggérons à nos opposants de réfléchir sérieusement à l’opportunité d’organiser de telles provocations compte tenu des capacités des forces armées russes.

Mikhail Popov, du Conseil de sécurité de la Russie

« Ce ne sont pas les membres du gouvernement britannique qui seront à bord des navires et navires utilisés à des fins de provocation », a-t-il ajouté.

« Et c’est dans ce contexte que je veux poser une question aux mêmes Boris Johnson et Dominic Raab – que diront-ils aux familles des marins britanniques qui seront blessés au nom de si ‘grandes’ idées ? »

Ses commentaires intransigeants font écho à un avertissement similaire du vice-ministre russe des Affaires étrangères le mois dernier.

Sergey Ryabkov a même averti que les navires de guerre britanniques pourraient être bombardés la prochaine fois qu’ils navigueraient trop près de la Crimée à la suite de l’incident du HMS Destroyer.

Le destroyer britannique Type 45 a navigué dans la limite de 12 milles de la Crimée près du cap Fiolent dans la mer Noire.

Le point d’éclair a vu 20 Su-24 bourdonner au-dessus du navire de la Royal Navy de 8 500 tonnes – qui était armé jusqu’aux dents de systèmes d’armes de haute technologie.

La BBC a rapporté que plus de 20 avions étaient au-dessus avec deux bateaux des garde-côtes russes à seulement 100 mètres parfois.

CHOC DE LA MER NOIRE

L’équipage du petit navire des garde-côtes russes a hurlé « si vous ne changez pas de cap, je tirerai » sur l’énorme navire britannique.

Le navire russe a ouvert le feu à deux reprises avant que les avions ne soient commandés.

Ryabkov a ensuite averti : « Que pouvons-nous faire ? On peut faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international.

« Si cela n’aide pas, nous pouvons bombarder non seulement dans la direction mais aussi sur la cible, si nos collègues ne comprennent pas.

« Je mets en garde tous ceux qui violent les frontières de l’État de la Fédération de Russie sous le slogan de la libre navigation, de telles mesures provocatrices, car la sécurité de notre pays passe avant tout. »

Poutine s’est plus tard vanté que même si la Russie avait coulé le HMS Defender, cela n’aurait pas causé la Troisième Guerre mondiale.

Le président russe a déclaré que sa marine aurait pu attaquer le navire dans la mer Noire parce que l’Occident sait « très bien qu’ils ne peuvent pas gagner dans cette guerre ».

EAUX TERRITORIALES

S’exprimant au lendemain de l’incident, le ministre du Cabinet George Eustice a déclaré à Sky News : « En vertu du droit international, vous pouvez emprunter l’itinéraire le plus proche et le plus rapide d’un point à un autre.

« Le HMS Defender traversait les eaux ukrainiennes, je pense sur le chemin de la Géorgie, et c’était la route logique qu’il devait emprunter.

« C’est une chose très normale, c’est assez courant en fait. Ce qui se passait en fait, c’est que les Russes faisaient un exercice d’artillerie, ils en avaient donné un préavis, ils le font souvent dans cette zone.

« Donc, je pense qu’il est important que les gens ne se laissent pas emporter. »

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement le referait, il a répondu « bien sûr » avant d’ajouter : « Nous n’avons jamais accepté l’annexion de la Crimée, il s’agissait des eaux territoriales ukrainiennes ».





Défenseur HMS

HMS Defender et HNLMS Evertsen et USS Laboon en opérations dans la mer Noire en juin – avec un navire russe visible à l’horizon[/caption]