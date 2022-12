Atteint d’un CANCER, seul Vladimir Poutine est maintenu en vie par des médecins étrangers, mais le temps presse pour lui, selon un analyste politique russe.

Des rumeurs ont persisté selon lesquelles le tyran de 70 ans est “gravement malade” et selon Valery Solovey, il est maintenu en vie grâce à des “traitements avancés”.

Les rumeurs ont longtemps persisté sur la santé de Vladimir Poutine 1 crédit : East2West

Solovey est un ancien professeur du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou, une école de formation pour espions et diplomates, qui revendique depuis longtemps des connaissances privilégiées sur la santé de Poutine.

Ses problèmes de santé présumés ont atteint un nouveau creux début décembre après qu’il est apparu qu’il s’était apparemment souillé lors d’une chute à sa résidence officielle.

Et des documents d’espionnage explosifs divulgués à The Sun Online semblaient également confirmer que Poutine souffrait de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas après des mois de rumeurs.

Solovey allègue que Poutine a d’abord souffert d’un cancer du côlon qui s’est propagé “et est plus dangereux maintenant” et que le médicament a entraîné les premiers symptômes de la maladie de Parkinson.

“Il a des problèmes médicaux assez graves”, a affirmé Solovey, qui allègue que Poutine est maintenu en vie grâce aux soins dispensés par des “médecins non russes”.

“Je peux dire que sans ce traitement, il n’aurait certainement pas été dans la vie publique de la Fédération de Russie. C’est absolument certain », soutient Solovey.

Il n’a pas précisé d’où venaient les médecins qui auraient soigné Poutine, mais a insisté sur le fait que le dirigeant malade du Kremlin leur “fait confiance”.

Solovey, qui s’adressait à la chaîne YouTube ukrainienne Odesa Film Studio, a affirmé que Poutine recevait “des traitements avancés que la Russie ne peut pas lui fournir” supervisés par des médecins russes.

Mais il a allégué que malgré le traitement “la fin est déjà en vue, même selon les médecins qui organisent ce traitement, car aucun médicament ne peut être infiniment efficace”.

L’annulation d’un voyage pour visiter une importante usine de stockage “pourrait avoir été liée à des problèmes de santé”.

“Habituellement, lorsque des voyages sont annulés, il y a deux facteurs en jeu – des questions de santé et de sécurité”, a-t-il allégué.

“Je ne sais pas lequel a prévalu dans cette affaire.”

Aucune raison officielle de l’annulation n’a été donnée, mais cela vient après qu’il ait annulé son discours sur l’état de la nation, son match de hockey annuel et sa conférence de presse de fin d’année.

L’état de Poutine a fait l’objet de spéculations fiévreuses – il apparaît nerveux, instable sur ses pieds et parfois essoufflé.

Mad Vlad a été vu tenant une épaisse couverture plus tôt cette année alors qu’il regardait un défilé, et a été vu en train de se balancer et de s’articuler alors qu’il parlait avec une coupe de champagne.

Ses problèmes de santé présumés ont atteint un nouveau creux après qu’il est apparu qu’il s’était apparemment souillé lors d’une chute à sa résidence officielle.

Au cours des derniers mois, Poutine a été photographié avec des traces présumées de traitement par voie intraveineuse sur le dos de la main – au milieu de rumeurs selon lesquelles il aurait peut-être également souffert d’autres formes de cancer.

Alors que des images troublantes montraient le dirigeant russe agrippant sa chaise avec une prise en forme de griffe tandis que ses pieds tremblaient constamment lors d’une conversation en septembre.

Le spectacle s’est rapidement répété il y a quelques jours lors d’une rencontre avec le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Il a également affiché des mains violettes.

Poutine a été averti qu’il pourrait faire face à un soulèvement interne à moins qu’il ne parvienne à réaliser quelque chose en Ukraine.

Cela fait suite aux affirmations de hauts responsables ukrainiens selon lesquelles Poutine craint d’être tué s’il perd la guerre en Ukraine, et il en va de même pour “se battre pour sa vie”.