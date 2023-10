Vladimir Poutine arrive en Chine pour un rare voyage à l’étranger

BEIJING — Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi à Pékin pour rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, dans le cadre d’un voyage très suivi visant à mettre en valeur la profonde confiance mutuelle et le partenariat « sans limites » entre la Chine et son voisin géant.

Poutine et son entourage se sont rendus mardi matin à l’aéroport international de Pékin, selon des images vidéo de Reuters, lors du premier voyage officiel du chef du Kremlin en dehors de l’ex-Union soviétique cette année.

Poutine a peu voyagé à l’étranger depuis que la Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, a émis un mandat d’arrêt contre lui en mars, l’accusant d’avoir expulsé illégalement des enfants d’Ukraine. Poutine s’est rendu au Kirghizistan, une ancienne république soviétique, au début du mois.

La décision de la CPI oblige les 123 États membres de la Cour à arrêter Poutine et à le transférer à La Haye pour y être jugé s’il met le pied sur leur territoire. Ni le Kirghizistan ni la Chine ne sont membres de la CPI, créée pour poursuivre les crimes de guerre.

Xi a vu son « cher ami » pour la dernière fois à Moscou quelques jours seulement après l’émission du mandat. À l’époque, Xi avait invité Poutine à assister au troisième forum de la Ceinture et de la Route à Pékin, un forum de coopération internationale défendu par le dirigeant chinois. Poutine rencontrera Xi mercredi.

Pékin a rejeté les critiques occidentales sur son partenariat avec Moscou alors même que la guerre en Ukraine ne montre aucun signe de fin, insistant sur le fait que leurs liens ne violent pas les normes internationales et que la Chine a le droit de collaborer avec le pays de son choix.

Poutine s’est rendu pour la dernière fois en Chine pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février 2022, lorsque la Russie et la Chine ont déclaré un partenariat « sans limites » quelques jours avant que le président russe n’envoie des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

Ce serait la troisième participation de Poutine au Forum de la Ceinture et de la Route, qui se déroule jusqu’à mercredi. Il a participé aux deux forums précédents en 2017 et 2019.

Le forum est centré sur l’initiative « la Ceinture et la Route », un grand plan lancé par Xi il y a dix ans et qui, espère-t-il, permettra de construire des infrastructures mondiales et des réseaux énergétiques reliant l’Asie à l’Afrique et à l’Europe par des routes terrestres et maritimes.

Poutine a salué cette initiative, la qualifiant de plateforme de coopération internationale.

« À mon avis, le principal avantage du concept de coopération proposé par la Chine est que dans le cadre de la coopération, personne n’impose rien aux autres », a déclaré Poutine aux médias chinois avant sa visite.

« C’est la différence entre l’initiative « la Ceinture et la Route » du président Xi Jinping et d’autres projets poursuivis par des pays à saveur colonialiste », aurait déclaré Poutine.

Depuis le début du conflit ukrainien, la Russie a cimenté ses liens énergétiques avec la Chine, signe de leur coopération économique.

La Russie exporte environ 2 millions de barils de pétrole par jour vers la Chine, soit plus d’un tiers de ses exportations totales de pétrole brut. Moscou ambitionne également de construire un deuxième gazoduc vers la Chine.

Même si les dirigeants des géants pétroliers et gaziers russes Rosneft et Gazprom feront partie de la délégation itinérante de Poutine, aucun nouvel accord dans le secteur énergétique n’est attendu.

Il ne s’agit pas d’une visite « bilatérale à part entière », mais d’une visite effectuée en marge d’une conférence internationale, selon le Kremlin.