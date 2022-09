Vladimir Poutine affirme que la Russie n’a «rien perdu» dans la guerre en Ukraine et n’a pas «commencé d’opérations militaires» | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n’avait rien perdu à la suite de sa guerre en Ukraine alors qu’il s’était engagé à poursuivre l’action militaire.

Le président russe a déclaré que l’opération militaire spéciale du Kremlin, telle qu’il la décrit, visait à renforcer la souveraineté de son pays et visait à “aider les personnes” vivant dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Ses commentaires interviennent après que des analystes militaires ont déclaré que la Russie avait échoué dans son objectif initial de prendre Kyiv dans une “frappe éclair” et que le pays avait perdu des milliers de soldats et de matériel militaire – ce que la Russie n’a pas confirmé.

La Russie aussi fait face à une contre-attaque dans la région de Kherson, bien que les responsables ukrainiens aient été prudents quant à la situation.

M. Poutine a affirmé que la Russie n’avait “commencé” aucune opération militaire, mais essayait seulement de mettre fin à celles qui avaient commencé en 2014, après qu’un “coup d’État” ukrainien eut abouti à un “régime illégitime”.

Bien qu’il n’ait pas mentionné spécifiquement l’Ukraine, il a également nié que la Russie avait violé le droit international, malgré La police ukrainienne enquête sur plus de 26 000 allégations.

Il a également attaqué le Royaume-Uni, affirmant que la façon dont la Grande-Bretagne choisit ses dirigeants était “loin d’être démocratique”, un jour après Liz Truss – qui a été choisie par les membres du parti pour diriger les conservateurs – a remplacé Boris Johnson comme premier ministre.

Le président russe a déclaré: “Nous n’avons rien perdu et ne perdrons rien.

“Bien sûr, une certaine polarisation s’opère, tant dans le monde qu’à l’intérieur du pays, mais je crois que cela ne sera que bénéfique, car tout ce qui est inutile, nuisible et… nous empêche d’avancer sera rejeté. “

M. Poutine s’exprimait lors d’un forum économique à Vladivostok, où il a déclaré qu’il serait “impossible” d’isoler la Russie, malgré les sanctions occidentales qui signifiaient que son pays était désormais le pays le plus sanctionné au monde.

Les civils fuient Kherson



Il a déclaré que Moscou défierait les tentatives de l’Occident de pousser la Russie hors de la scène mondiale et se tournerait plutôt vers les marchés du Moyen-Orient et de l’Iran.

Il a accusé l’Occident d'”agression financière et technologique” et a admis que, bien que l’économie russe fasse face aux sanctions, il y avait des difficultés dans certaines industries et régions.

Mais M. Poutine a déclaré que la Russie n’aurait aucun problème à vendre ses vastes ressources énergétiques dans le monde, alors que des responsables ont déclaré que le dirigeant russe rencontrerait le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine lors d’un sommet en Ouzbékistan.

Poutine rencontre Storm le faucon



“La compétitivité européenne en déclin”

Répliquant après que la Russie ait été largement boudée par les entreprises occidentales après l’invasion de l’Ukraine, M. Poutine a ajouté : « Au printemps, de nombreuses sociétés étrangères se sont précipitées pour quitter la Russie, pensant que notre pays en souffrirait plus que d’autres. Mais maintenant, nous voyons comment la production et les emplois en Europe se ferment les uns après les autres.

“La compétitivité des entreprises européennes décline parce que les autorités européennes elles-mêmes les privent des matières premières disponibles, des ressources énergétiques et des marchés de vente.

“Dans une tentative de résister au cours de l’histoire, les pays occidentaux sapent les piliers essentiels du système économique mondial, construit au fil des siècles.”

“Le monde en développement trompé par l’accord sur les céréales”

De nombreux analystes ont déclaré que la flambée de l’inflation dans les pays du monde, y compris au Royaume-Uni, est alimentée par la guerre en Ukraine, le retrait de l’Europe du réseau d’approvisionnement en gaz de la Russie faisant monter en flèche les prix de l’énergie.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre, Liz Truss a évoqué les conséquences de la guerre et a déclaré le Royaume-Uni peut « surmonter la tempête ».

M. Poutine a également affirmé que la Russie et le monde en développement avaient été “trompés” par un accord céréalier historique destiné à atténuer une crise alimentaire imminente et a déclaré qu’il chercherait à réviser ses termes, car “presque tout le grain exporté d’Ukraine n’est pas envoyé vers les pays en développement les plus pauvres, mais vers les pays de l’Union européenne”.

Il a également déclaré que c’était l’Ukraine qui bombardait la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, et non la Russie comme l’a prétendu l’Ukraine, et que la Russie n’avait aucun équipement militaire dans la centrale.