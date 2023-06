Vladimir Poutine accuse le patron mercenaire russe Yevgeny Prigozhin de « trahison » | Nouvelles du monde

Le président russe Vladimir Poutine a accusé le chef du groupe de mercenaires Wagner et ancien allié de trahison et de mener une « mutinerie armée ».

Il a revendiqué les actions de Evgueni Prigojinequi mène une tentative pour évincer le ministre russe de la Défense, ont été un « coup de poignard dans le dos » pour les troupes du pays et « le peuple russe ».

C’est arrivé alors que Prigojine affirmait que lui et ses troupes avaient atteint Rostov-sur-le-Don après avoir traversé la russe frontière de Ukraine et pris le contrôle de sites clés, y compris l’aérodrome.

Dernière guerre en Ukraine : le patron de Wagner et ses troupes « atteignent une ville militaire russe clé »

La ville abrite le quartier général militaire russe qui supervise les combats en Ukraine.

Prigozhin a déclaré que ses forces n’avaient rencontré aucune résistance de la part de jeunes conscrits aux points de contrôle, mais ont juré de « détruire quiconque se dresserait sur notre chemin ».

« Nous avançons et nous irons jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

La force mercenaire a également pris le contrôle de toutes les installations militaires de la ville de Voronej, à environ 500 km au sud de Moscou, selon le Kremlin.

Prigozhin a eu une querelle de longue date avec le ministère de la Défense à Moscou dirigé par Sergei Shoigu, qui, selon lui, avait ciblé ses troupes et ordonné une frappe à la roquette sur les camps de Wagner en Ukraine – tuant « un grand nombre de nos camarades ».

« Ce n’est pas une rébellion armée, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin.

Le service de sécurité du FSB a exhorté les combattants du groupe Wagner à ne pas exécuter les « ordres criminels et traîtres » et à détenir Prigozhin.

Le ministère de la Défense a nié avoir orchestré une attaque contre des combattants de Wagner – décrivant les allégations comme « fausses et une provocation informative ».

Prigozhin avait affirmé que l’agression avait eu lieu après avoir critiqué les hauts gradés du pays lors d’une explosion sur l’application de messagerie Telegram.

Dans une vidéo, il avait déclaré que la justification du Kremlin pour envahir l’Ukraine en février dernier était basée sur des mensonges – et que le « mal » des dirigeants militaires russes devait être arrêté.

Prigozhin a également allégué que le ministre de la Défense avait ordonné que 2 000 corps de combattants de Wagner soient cachés dans une morgue du sud de la Russie.

Signe du sérieux avec lequel le Kremlin prend la menace, la sécurité a été renforcée à Moscou et à Rostov-sur-le-Don.

On ne sait pas immédiatement comment les forces de M. Prigozhin ont pu entrer dans la ville du sud de la Russie ni combien de soldats il avait avec lui.

Alors que l’issue de la confrontation n’était pas encore claire, elle semblait susceptible d’entraver davantage l’effort de guerre de Moscou alors que les forces de Kiev testaient les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Le différend pourrait également avoir des répercussions sur Poutine et sa capacité à maintenir un front uni.

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine, réussissant à prendre la ville où se sont déroulées les batailles les plus sanglantes et les plus longues, Bakhmut.

Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué la direction militaire russe, l’accusant d’incompétence et de priver ses troupes d’armes et de munitions.