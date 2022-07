Vladimir Poutine a tort s’il pense pouvoir gagner la guerre d’usure en Ukraine, selon le directeur de la CIA | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine est “probablement en trop bonne santé”, a déclaré le chef de la CIA, minimisant les rumeurs selon lesquelles le président russe souffre d’une maladie grave comme le cancer.

William Burns, lors d’une rare apparition publique, a également déclaré que le dirigeant russe aurait tort de croire qu’il peut gagner une sanglante guerre d’usure contre Ukraine – car il avait déjà été prouvé qu’il avait tort de supposer que ses forces pourraient capturer Kyiv dans les premiers jours de l’invasion.

Couvrant une gamme de sujets lors d’un forum sur la sécurité à Aspen, Colorado, le maître-espion a parlé de la Chine, avertissant que le risque d’invasion de Taïwan par les forces chinoises va croître cette décennie.

Il a déclaré que la détermination du président chinois Xi Jinping à affirmer son contrôle sur le territoire ne devait pas être sous-estimée.

On a demandé à M. Burns s’il pensait que M. Poutine était instable et en mauvaise santé.

“Pour autant que nous puissions dire, il est probablement en trop bonne santé”, a déclaré M. Burns, avant de plaisanter en disant qu’il s’agissait d’un “jugement informel du renseignement”.

Le chef de la CIA, également ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, a observé et traité avec M. Poutine pendant plus de deux décennies.

Il a dit que le président croyait que son destin était de restaurer Russie comme une grande puissance. La clé de cela était le contrôle de Ukraine.

Présentant la dernière estimation de la communauté américaine du renseignement sur le nombre de victimes de l’invasion russe, qui approche de la fin de son cinquième mois, M. Burns a déclaré qu’il s’élevait à environ 15 000 morts russes et environ trois fois ce nombre de blessés.

Il a déclaré que le bilan ukrainien était également élevé – “probablement un peu moins” que les chiffres russes.

Image:

Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré le président américain Joe Biden au début du mois. Photo : AP



Lire la suite : La Russie « prépare le terrain » pour annexer un territoire sous son contrôle

Le directeur de la CIA a prédit que le Kremlin poursuivrait une guerre d’usure dans la conviction que la volonté de l’Occident de soutenir l’Ukraine s’effondrerait.

Mais il a déclaré que M. Poutine avait mal calculé ses plans d’invasion initiaux, n’ayant pas réussi à s’emparer de Kyiv lors d’un coup de foudre, et qu’il se tromperait à nouveau.

“Il insiste sur le fait que l’Ukraine n’est pas un vrai pays, mais que les vrais pays ripostent.”

Répondant aux questions de la correspondante en chef des affaires étrangères de NBC, Andrea Mitchell, lors du forum annuel sur la sécurité d’Aspen, M. Burns a évoqué un autre défi majeur – la Chine et en particulier le sort de Taïwan.

Président Joe Biden devrait s’entretenir avec son homologue chinois dans les prochains jours à une époque de tensions latentes entre les nations les plus puissantes du monde, en particulier sur le sort de Taiwan, gouverné démocratiquement.

Le dirigeant américain a déclaré L’Amérique interviendrait militairement si la Chine attaque Taiwan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:47

Poutine se rend en Iran pour approfondir les liens



M. Burns a déclaré qu’un tel engagement était important compte tenu des “rivalités compliquées et dangereuses”.

“Je ne sous-estimerais pas la détermination du président Xi à affirmer le contrôle de la République populaire de Chine sur Taiwan”, a déclaré le chef de la CIA.

“Je pense qu’il est déterminé à ce que son armée ait la capacité d’entreprendre une telle action s’il décide d’aller dans cette direction [in terms of using military force].

“Je pense que le risque que cela augmente, nous semble-t-il, plus on avance dans cette décennie.”

Lire la suite: La Chine est le plus grand «défi qui change la donne», avertissent les chefs du MI5 et du FBI

M. Burns a déclaré que les dirigeants politiques et militaires chinois semblaient “dans une certaine mesure instables” quant à la manière dont l’attaque de la Russie contre l’Ukraine s’était déroulée, en particulier au cours des premières semaines.

Cela était dû aux performances militaires défaillantes de la Russie, à l’impact de la guerre sur l’économie mondiale et à la façon dont les actions de Poutine ont rapproché les alliés européens des États-Unis.

Dans le même temps, la Chine essaie de tirer les leçons de l’invasion russe en vue de ses plans pour Taiwan.

“Je pense que notre sens est-il [the lessons from Russia’s war] affecte probablement moins la question de savoir si les dirigeants chinois pourraient choisir la force sur la route pour contrôler Taiwan, mais comment et quand ils le feraient », a déclaré le directeur de la CIA.

En termes de leçons, M. Burns a déclaré: “Je soupçonne que la leçon que les dirigeants et l’armée chinois tirent est que vous avez une force écrasante massive”.

Pékin devrait également façonner l’opinion mondiale en faveur de toute offensive, protéger son économie de l’impact des sanctions et tenter de rompre les relations entre les États-Unis et les pays de la région indo-pacifique.