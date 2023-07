Vladimir Poutine a rencontré Yevgeny Prigozhin cinq jours après la mutinerie, selon le Kremlin | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a rencontré le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin quelques jours seulement après sa mutinerie, a affirmé le Kremlin.

Le président russe aurait eu des entretiens de trois heures avec le chef mercenaire au Kremlin le 29 juin, cinq jours après la marche de ses troupes sur Moscou.

« La seule chose que nous pouvons dire, c’est que le président a donné son appréciation de la société [Wagner’s] actions sur le front pendant l’opération militaire spéciale et a également donné son évaluation des événements du 24 juin », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

La rébellion dramatique mais de courte durée a déclenché une adresse d’urgence de M. Poutine, qui, sans mentionner son ancien confident Prigozhin par son nom, a qualifié les responsables de la mutinerie de « traîtres ».

Les mercenaires de Prigozhin se sont retirés après que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a aidé à négocier un « accord », qui verrait soi-disant l’homme d’affaires déménager dans le pays allié de la Russie et ses forces absorbées par l’armée.

Cependant, M. Loukachenko a déclaré la semaine dernière que le dirigeant de Wagner était de retour en Russie et que ses combattants n’avaient pas accepté l’offre de déménager de l’autre côté de la frontière.

Cela survient après qu’un haut chef militaire russe a fait sa première apparition publique depuis que Prigozhin a tenté de le renverser dans sa mutinerie.

Le général Valery Gerasimov, chef d’état-major de la russe Forces armées, disparu après le soulèvement armé du mois dernier.

Cela a soulevé des questions quant à savoir si le général Gerasimov, le troisième homme le plus puissant de l’armée russe et considéré comme détenteur de l’une des « mallettes nucléaires » du pays, conserverait son poste.

Mais des images du ministère de la Défense publiées hier le montraient en train d’utiliser le titre dans une salle de commandement militaire et de donner des ordres à des généraux de haut rang.

Cela fait également suite à un reportage de deux médias russes indépendants, travaillant aux côtés de chercheurs en Allemagnea affirmé que près de 50 000 hommes russes étaient morts jusqu’à présent en Ukraine.

Le chiffre, la première analyse statistique indépendante des morts à la guerre en Russie, est nettement supérieur à celui du Kremlin, qui a publiquement reconnu la mort d’environ 6 000 soldats.

Un autre jour de conflit en Ukraine :

Le gouverneur de la région ukrainienne de Zaporizhzhia a accusé la Russie d’avoir utilisé une bombe aérienne guidée pour frapper un bâtiment scolaire servant de point de distribution d’aide humanitaire ;

Trois femmes et un homme, tous dans la quarantaine, ont été tués dans la frappe, tandis qu’une dizaine de personnes ont été blessées ;

Le président américain Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni pour des entretiens avec Rishi Sunak, avec l’Ukraine et le prochain sommet de l’OTAN qui devrait être une priorité à l’ordre du jour ;

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a insisté sur le fait que ses forces avaient « pris l’initiative » après des informations faisant état d’un ralentissement de la contre-offensive.

Le général Gerasimov, chef d’état-major des forces armées russes depuis 2012, a été nommé pour diriger la campagne de Russie en Ukraine en janvier.

Cependant, il a fait l’objet de vives critiques de la part de Prigozhin et de certains blogueurs de guerre nationalistes pour avoir supervisé ce qu’ils considèrent comme des forces armées coûteuses, lentes et mal équipées qui n’ont pas réussi à vaincre un petit pays voisin.

Prigozhin – dont les forces Wagner ont été un atout clé pour les succès de la Russie sur la ligne de front en Ukraine, y compris dans la bataille de Bakhmut – a accusé à plusieurs reprises le général Gerasimov et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir bâclé la guerre.

Et lorsque ses troupes de mercenaires ont marché sur Moscou le mois dernier, Prigozhin l’a décrit non pas comme un coup d’État militaire mais comme une « marche pour la justice », visant à « traduire en justice ceux qui… ont commis un grand nombre d’erreurs lors de l’opération militaire spéciale « .

Il n’a nommé ni M. Choïgou ni le général Gerasimov dans son discours.

Cela survient alors que deux médias russes indépendants, Mediazona et Meduza, en collaboration avec un scientifique des données de l’université allemande de Tübingen, ont utilisé les données du gouvernement russe pour faire la lumière sur le véritable coût humain de son invasion de l’Ukraine.

Les chercheurs ont utilisé les chiffres officiels de surmortalité, ainsi que les registres d’héritage et les données officielles de mortalité, pour calculer qu’environ 50 000 hommes russes étaient morts dans le conflit jusqu’à présent.

Ni Moscou ni Kiev ne fournissent de données opportunes sur les pertes militaires, et chacun s’efforce d’amplifier les pertes de l’autre côté, tandis que la Russie a publiquement reconnu la mort de plus de 6 000 soldats.

Une évaluation divulguée de l’agence américaine de renseignement de la défense a estimé le nombre de Russes tués au combat au cours de la première année de la guerre entre 35 000 et 43 000, tandis qu’en mai, la Maison Blanche a déclaré qu’environ 20 000 soldats russes étaient morts depuis décembre.

En février, le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’environ 40 000 à 60 000 Russes avaient probablement été tués pendant la guerre.

Lundi, le gouverneur de la région de Zaporizhzhia, Yuriy Malashko, a déclaré que trois femmes et un homme avaient été tués après qu’une bombe aérienne guidée ait été utilisée pour frapper un bâtiment scolaire servant de point de distribution d’aide humanitaire.

Au total, 13 personnes ont également été blessées. Le bureau du procureur général a déclaré avoir ouvert une enquête pénale pour crimes de guerre.

Les images montraient des décombres et des débris éparpillés dans une cour et une rue, où se trouve un morceau de tissu portant un logo ressemblant à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.