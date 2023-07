Vladimir Poutine a offert trois choix aux combattants de Wagner – mais il ne peut pas se permettre de les perdre de la guerre en Ukraine | Nouvelles du monde

Le président Poutine dirige un important exercice de « limitation des dégâts » en Russie pour réimposer son autorité et purger les responsables de la potentielle tentative de coup d’État, à la suite de la « marche pour la justice » avortée d’Evgueni Prigojine vers la capitale russe le week-end dernier.

Mais qu’en est-il de Prigozhin? Est-il un homme mort qui marche ou son exil en Biélorussie est-il simplement une opportunité pour la Russie d’y renforcer ses capacités militaires ?

Poutine a le contrôle sur les oligarques russes puisqu’il a une influence sur les contrats sur lesquels ils comptent pour leur richesse, créant ainsi une culture de dépendance et minimisant les risques de tout soulèvement. Prigozhin est un oligarque russe prospère qui a exploité une amitié étroite avec Poutine pour un bénéfice mutuel.

Pas étonnant alors que Poutine ait été visiblement en colère qu’un de ses amis de confiance ait apparemment organisé une tentative de coup d’État, la décrivant comme une trahison. La priorité numéro un de Poutine est de maintenir son emprise sur le pouvoir.

Ayant été trahi, la plupart des analystes se seraient attendus à ce que Poutine se venge – très publiquement – pour dissuader toute autre contestation de son autorité.

Il semble que Prigozhin s’est vu offrir un passage sûr vers l’exil en Biélorussie, est-ce une mesure provisoire et Prigozhin est-il un « homme mort qui marche » ?

Malgré la colère de Poutine face à la trahison apparente de Prigozhin, la Russie a besoin d’un soutien militaire mercenaire pour remporter le succès sur le champ de bataille en Ukraine.

Le groupe Wagner – avec Prigozhin à la barre – a saisi Bakhmut pour livrer un rare succès militaire russe, Prigozhin affirmant que ses combattants étaient la meilleure armée du monde.

Poutine ne peut pas se permettre de laisser ses combattants les plus aguerris et les plus expérimentés s’éloigner simplement de la guerre d’Ukraine, donc à court terme, il a offert trois choix aux mercenaires de Wagner : rejoindre l’armée russe d’ici le 1er juillet (ce qui risque une guerre civile comme cela s’est produit au Soudan récemment); rentrer chez eux (et perdre leur expérience et leur expertise) ; ou rejoindre Prigozhin en Biélorussie (qui nettoie les Russes de ceux qui sont fidèles à Prigozhin).

De toute évidence, aucun de ces choix ne maintient la capacité mercenaire de la Russie.

Cependant, une fois la poussière retombée et après avoir séparé Prigozhin (et ses acolytes) de l’organisation, il est très probable qu’un groupe de mercenaires rebaptisé et plus petit renaîtra des cendres de Wagner, nettoyé des éléments mutins et subordonné à le MoD russe.

On ne sait pas si Prigozhin conservera le contrôle de son empire commercial tentaculaire et de son groupe mondial de mercenaires (en dehors de l’Ukraine), mais ayant eu les doigts brûlés par Prigozhin, il semble très peu probable que Poutine lui fasse à nouveau confiance.

En effet, des hommes d’affaires affiliés au Kremlin sont peut-être déjà en train d’acquérir l’empire médiatique national de Prigozhin, probablement dans le cadre d’un effort continu pour détruire sa réputation en Russie.

Il semble également que l’administration présidentielle russe aura un contrôle direct sur les actifs médiatiques de Prigozhin.

En outre, bien que l’offre d’exil en Biélorussie ait pu renforcer la position du président Loukachenko auprès de Poutine, la présence de Prigozhin dans son pays présente un risque important à long terme si elle est accompagnée d’un nombre important de combattants wagnériens aguerris.

Poutine ne voudra pas faire de Prigozhin un martyr, il est donc probablement en sécurité pour le moment. Mais une fois que Poutine aura restructuré et renommé la capacité mercenaire, isolé Prigozhin de son empire commercial et réduit son influence et son autorité, les perspectives d’avenir de Prigozhin pourraient être un peu plus précaires. Après tout, les détracteurs du Kremlin ont la mauvaise habitude de tomber par les fenêtres des hôtels de grande hauteur et de rencontrer des fins prématurées.

Mais Loukachenko doit aussi s’inquiéter – il a offert refuge à un animal dangereux, et si Prigozhin maintient ne serait-ce qu’une partie de son empire mercenaire en exil en Biélorussie, l’histoire pourrait se répéter et Loukachenko sera moins bien protégé que Poutine.

Prigozhin était un oligarque russe extrêmement influent et prospère; cependant, Poutine a l’habitude de faire des sacrifices dans son grand jeu stratégique d’échecs international, et Prigozhin est maintenant devenu un pion jetable qui semble susceptible d’être sacrifié pour sauver le roi Poutine.