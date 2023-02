Vladimir Poutine a juré de ne pas tuer Zelensky, selon l’ancien Premier ministre israélien

Le président russe Vladimir Poutine a juré de ne pas tuer le président ukrainien Vladimir Zelenksyy lors des premières négociations de l’invasion, a déclaré dimanche l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett.

Bennett a brièvement servi de médiateur entre Poutine et Zelensky dans les premières semaines de l’invasion russe. L’ancien Premier ministre s’est rendu à Moscou et a rencontré Poutine en mars 2022, et il a détaillé leur conversation lors d’une interview publiée en ligne samedi.

“J’ai demandé ‘qu’est-ce que c’est que ça? Envisagez-vous de tuer Zelenskyy?’ Il a dit ‘Je ne tuerai pas Zelenskyy.’ Je lui ai alors dit : « Je dois comprendre que tu me donnes ta parole que tu ne tueras pas Zelenskyy. Il a dit “Je ne vais pas tuer Zelenskyy””, a déclaré Bennett à propos de leur conversation.

Bennett a déclaré qu’il avait alors appelé Zelenskyy pour lui annoncer la nouvelle.

“‘Écoute, je suis sorti d’une réunion, il ne va pas te tuer.’ Il demande, ‘êtes-vous sûr?’ J’ai dit ‘100% il ne te tuera pas'”, a déclaré Bennett.

Les révélations de la promesse de Poutine surviennent quelques semaines seulement avant le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par Poutine. Cependant, les efforts diplomatiques ont échoué depuis, et Zelensky dit maintenant qu’il ne veut pas parler avec Poutine jusqu’à ce qu’il retire ses forces d’Ukraine.

D’autres responsables ukrainiens ont rejeté la déclaration de Bennett, affirmant que Poutine mentait simplement.

“Ne soyez pas dupe: [Putin] est un menteur expert. Chaque fois qu’il a promis de ne rien faire, cela faisait exactement partie de son plan”, a écrit dimanche sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

L’armée de Poutine semble se préparer à une offensive terrestre majeure dans les mois à venir, entraînant des appels désespérés de l’Ukraine pour des chars de la part de ses alliés occidentaux. Les États-Unis se sont engagés à livrer 31 chars M1 Abrams fin janvier, bien que les véhicules nécessitent une formation et un entretien compliqués et ne seront pas vus sur le champ de bataille pendant des mois.

L’ALLEMAGNE “APPRÉCIE MAINTENANT LE MOMENT” ALORS QU’ELLE ACCEPTE FINALEMENT D’ENVOYER DES CHARS EN UKRAINE, DIT GRAHAM

L’Allemagne, la Pologne et d’autres pays européens livrent également des chars Leopard 2 de fabrication allemande, qui seront mis en service beaucoup plus tôt.

Les États-Unis ont fourni des dizaines de milliards d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début de l’invasion en février 2022. L’administration du président Biden a déclaré que l’aide se poursuivra « aussi longtemps qu’il le faudra ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.