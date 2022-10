Vladimir Poutine a fait monter les enchères dans la guerre en Ukraine. Maintenant quoi?

En revendiquant le territoire ukrainien capturé comme russe et en jurant d’utiliser une “protection totale” pour le défendre, le président Vladimir Poutine a considérablement augmenté les enjeux de la guerre d’Ukraine et placé son pays sur une trajectoire de collision avec l’Occident pour laquelle il semble n’avoir laissé aucune trace. bretelle de sortie.

“C’est une énorme escalade”, a déclaré Alissa de Carbonnel, analyste basée à Londres et observatrice de longue date de la Russie avec Crisis Group.

“Il essaie maintenant de tracer de nouvelles lignes rouges avec cette annexion et d’étendre le soi-disant” parapluie nucléaire “et, d’un seul coup, de changer toute la carte.”

Les démarches d’annexion de la Russie et les référendums truqués qui les ont précédés ont été largement dénoncés par les nations occidentales comme illégitimes et dénués de sens.

En incorporant les territoires ukrainiens à la Russie, du moins du point de vue du Kremlin, son armée est désormais justifiée d’utiliser des armes nucléaires pour les défendre.

“Je veux que le régime de Kyiv et ses sponsors occidentaux m’entendent, m’écoutent”, a déclaré Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine et Denis Pushilin, Leonid Pasechnik, Vladimir Saldo, Yevgeny Balitsky, qui sont les dirigeants russes installés dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, assistent vendredi à une cérémonie pour déclarer l’annexion des territoires sous contrôle russe. (Spoutnik/Dmitry Astakhov/Pool via Reuters)

Des menaces nucléaires pas si voilées

Les avertissements nucléaires voilés de Poutine et sa décision d’incorporer les terres conquises dans la Fédération de Russie font suite à une série d’embarras militaires et diplomatiques qui ont laissé le dirigeant russe dans une position précaire.

Lors d’un récent sommet en Ouzbékistan, le Premier ministre indien a réprimandé Poutine pour avoir poursuivi la guerre. Poutine a également été contraint de reconnaître publiquement que les dirigeants chinois avaient également des inquiétudes.

Un facteur encore plus important affectant la stratégie du Kremlin a été la mauvaise performance de la Russie sur le champ de bataille.

L’armée ukrainienne a remporté une série de succès spectaculaires, permettant à ses forces de reprendre des milliers de kilomètres carrés de territoire dans la région de Kharkiv et de mettre en déroute les troupes russes désorganisées qui la défendent.

Alors même que Poutine parlait au Kremlin, les troupes ukrainiennes étaient sur le point d’encercler la ville de Lyman dans le Donbass, dans la région de Donetsk, et peut-être de couper ou de capturer des milliers de soldats russes.

L’annexion, ainsi que les menaces nucléaires pas si voilées de Poutine, sont une tentative pour obliger l’Ukraine à conclure un accord avec la Russie et pour que l’Occident cesse de fournir à l’armée ukrainienne des armes efficaces.

“C’est certainement une tentative de contraindre, de menacer et d’intimider”, a déclaré de Carbonnel.

Poutine est revenu sur la menace nucléaire dans son discours de vendredi.

“Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé deux fois l’arme nucléaire, détruisant les villes d’Hiroshima et de Nagasaki au Japon”, a déclaré Poutine.

“Et ils ont créé un précédent”, a-t-il dit, comme si ces événements à la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a plus de 77 ans justifiaient d’une manière ou d’une autre la Russie d’employer une arme similaire maintenant.

Les épaves de véhicules de combat russes détruits par les forces armées ukrainiennes lors d’une opération de contre-offensive sont vues près de la ville d’Izium, en Ukraine, vendredi. (Vladyslav Musiienko/Reuters)

Comment l’Occident réagit

Poutine, qui a dirigé la Russie pendant 22 ans en tant que président et Premier ministre, a cultivé une image de dur à cuire en tant que dirigeant autoritaire qui ne recule pas et ne fait pas de compromis, surtout pas avec les dirigeants de l’Ukraine, un pays qu’il croit n’a pas le droit d’exister.

Dans son parole devant l’élite du Kremlin vendredi, Poutine, comme il l’a souvent fait dans le passé, a qualifié l’Ukraine d’erreur de l’histoire – une entité créée par accident lorsque l’Union soviétique s’est effondrée en 1991 et que les Ukrainiens ont été séparés de ce qu’il dit être leur patrie légitime en Russie.

Un spectateur réagit lors d’un concert marquant l’annexion déclarée des territoires contrôlés par la Russie des quatre régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, vendredi sur la Place Rouge, dans le centre de Moscou. (Reuters)

“Une politique criminelle a été menée pour cultiver la haine contre la Russie”, a-t-il déclaré, accusant une succession de dirigeants ukrainiens pro-occidentaux de ne lui avoir “pas d’autre choix” que de lancer ce que le Kremlin appelle une “opération militaire spéciale” – ou une guerre. , sous un autre nom.

Les dirigeants américains déclarent publiquement qu’ils pensent que les chances que Poutine ait recours à l’arme nucléaire restent faibles.

Vendredi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a répété que les responsables américains n’avaient détecté aucune preuve que la Russie ait commencé à préparer son vaste arsenal nucléaire.

Qui fait le prochain pas n’est pas clair.

Le gouvernement ukrainien dit qu’il ignorera l’annexion de Poutine. Les gouvernements occidentaux ont adopté le même point de vue et jeudi, les États-Unis ont annoncé une aide militaire et économique supplémentaire de 12 milliards de dollars pour aider l’Ukraine à continuer à se battre.

L’armée ukrainienne continue de progresser dans la reconquête du territoire dans la région du Donbass et des combats intenses se déroulent également dans la région méridionale de Kherson.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, au centre, le Premier ministre Denys Shmyhal et le président du Parlement Ruslan Stefanchuk posent avec une demande d’adhésion accélérée à l’alliance militaire de l’OTAN à Kyiv vendredi. (Service de presse présidentiel ukrainien)

“Je pense que nous [have] en fait franchi le point où cela est négociable de quelque manière que ce soit », a déclaré Nina Khrouchtcheva, professeur d’affaires internationales à la New School de New York.

“Je pense que nous sommes maintenant dans un nouveau niveau de confrontation.”

Khrouchtcheva, qui est actuellement à Moscou, est l’arrière-petite-fille de Nikita Khrouchtchev qui était le chef de l’Union soviétique lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, la dernière fois que les tensions nucléaires étaient si élevées.

À l’époque, Khrouchtcheva dit qu’il était clair que ni le président américain John F. Kennedy ni Khrouchtchev ne voulaient utiliser des armes nucléaires et qu’il y avait un désir mutuel d’éviter une guerre.

Mais maintenant, avec Vladimir Poutine, elle dit qu’elle n’en est pas si sûre.

“Je pense que toutes les parties sont déterminées à ne pas perdre et à ne pas montrer de faiblesse. Je pense que nous arrivons à un point très dangereux.”

Des infrastructures critiques en jeu

La Russie peut avoir d’autres moyens d’avoir un effet de levier contre l’Ukraine et ses bailleurs de fonds occidentaux, en dehors de la coercition nucléaire.

Cette découverte cette semaine de fuites majeures dans plusieurs gazoducs sous la mer Baltique incite les gouvernements occidentaux à surveiller la Russie, mais s’est jusqu’à présent abstenu d’accuser officiellement le régime de Poutine de sabotage.

Poutine, dans son discours de vendredi, a blâmé les États-Unis, affirmant que tout cela faisait partie d’un plus grand complot visant à blesser la Russie, mais il n’a fourni aucune preuve.

Les enquêteurs européens ont déclaré que les dommages au pipeline étaient à une telle échelle qu’ils devaient être l’œuvre d’un acteur étatique, et ils ne pensent pas qu’aucun membre de l’OTAN n’en soit responsable.

Dans la foulée, la Norvège et le Danemark ont ​​annoncé qu’ils durcissaient la surveillance de leurs infrastructures critiques.

“Cela signale que l’infrastructure critique est une menace”, a déclaré de Carbonnel du Crisis Group.

“Nous l’avons également vu avec les cyberattaques. La Russie a été disposée, et en fait capable, dans de nombreux cas, à recourir à de nombreuses méthodes de levier différentes.”

REGARDER | Les dirigeants européens affirment que les dommages causés par Nord Stream étaient intentionnels : Les dirigeants européens déclarent que les gazoducs Nord Stream ont été sabotés La Russie a nié toute responsabilité pour les dommages causés à deux pipelines qui transportent du gaz russe vers l’Europe. Nord Stream 1 et 2 transportaient du gaz vers l’Allemagne, mais ont été fermés en août.

Les mesures d’annexion de Poutine laissent également une question clé dans le flou : où exactement la Russie considère-t-elle les frontières des quatre territoires ukrainiens qui, selon elle, font désormais partie de la Fédération de Russie.

Alors que la majeure partie de l’oblast de Louhansk est sous contrôle russe, les autres régions de Kherson, Donetsk et Zaporizhzhia sont fortement contestées et remplies de troupes ukrainiennes.

Cela ajoute à l’incertitude de ce que la Russie considérerait comme une attaque sur son territoire.

Poutine a annexé la péninsule de Crimée après que l’armée russe a pris le contrôle du territoire ukrainien en 2014, mais après une série d’attaques aériennes et de drones ukrainiens contre des cibles plus tôt dans la guerre, il n’y a pas eu de réponse russe perceptible.

Khrouchtcheva, professeur d’affaires internationales, a déclaré que même si Poutine est finalement renversé et remplacé par un autre dirigeant, sa décision d’annexer les territoires ukrainiens rendra beaucoup plus difficile la conclusion d’un accord de paix avec l’Ukraine.

“Comme nous le savons, il est très difficile d’abandonner des territoires parce que le public s’y attache beaucoup. Poutine a rendu un mauvais service à la future Russie car cela va être très difficile à démêler.”