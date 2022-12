Vladimir Poutine a déclaré que Moscou n’avait “pas d’autre choix” que de tenir des pourparlers avec l’Ukraine. Voici pourquoi

points clés Les remarques de M. Poutine interviennent alors que les attaques contre l’Ukraine se poursuivent.

Il a déclaré qu’il pensait que le Kremlin “agissait dans la bonne direction”.

La veille, une attaque russe meurtrière contre la ville méridionale de Kherson a tué et blessé des dizaines de personnes.

La Russie est prête à négocier avec toutes les parties impliquées dans la guerre en Ukraine, mais Kyiv et ses soutiens occidentaux ont refusé d’engager des pourparlers, a déclaré le président Vladimir Poutine dans une interview diffusée dimanche.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché le conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande confrontation entre Moscou et l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

M. Poutine a déclaré que la Russie était “prête à négocier des résultats acceptables avec tous les participants à ce processus”.

Il a dit : « ce n’est pas nous qui refusons les pourparlers, c’est eux » – ce que le Kremlin a répété à plusieurs reprises ces derniers mois alors que son invasion de l’Ukraine, vieille de 10 mois, se prolonge.

M. Poutine a également répété que Moscou n’avait “pas d’autre choix” et a déclaré qu’il pensait que le Kremlin “agissait dans la bonne direction”.

« Nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple », a-t-il déclaré.

Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que M. Poutine devait revenir à la réalité et reconnaître que c’était la Russie qui ne voulait pas de pourparlers.

“La Russie a attaqué à elle seule l’Ukraine et tue des citoyens”, a tweeté Mykhailo Podolyak. “La Russie ne veut pas de négociations, mais essaie d’éviter toute responsabilité.”

Les remarques de M. Poutine interviennent alors que les attaques contre l’Ukraine se poursuivent.

Une alerte de raid aérien dans tout le pays a été annoncée deux fois dimanche seulement, et trois missiles dans l’après-midi ont frappé la ville de Kramatorsk dans la région partiellement occupée de Donetsk, ont rapporté des responsables locaux.

Les missiles ont touché une zone industrielle de la ville, et il n’y a pas eu de victimes, selon le gouverneur ukrainien de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Ailleurs dans la région de la ligne de front, autour de la ville de Bakhmut, où de violents combats ont eu lieu ces dernières semaines, les forces russes avaient du mal à maintenir le rythme de leur offensive, a rapporté ce week-end un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

“Le rythme d’avancée des forces russes dans la région de Bakhmut a probablement ralenti ces derniers jours, bien qu’il soit trop tôt pour évaluer si l’offensive russe pour capturer Bakhmut a abouti”, a écrit l’Institut pour l’étude de la guerre dans sa récente mise à jour.

Le groupe de réflexion a cité des blogueurs militaires russes, qui, selon lui, ont récemment reconnu “que les forces ukrainiennes dans la région de Bakhmut ont réussi à ralentir légèrement le rythme de l’avancée russe autour de Bakhmut et des colonies environnantes”.

Des sources sur les réseaux sociaux ukrainiens « avaient précédemment affirmé que les forces ukrainiennes avaient complètement poussé les forces russes hors de la périphérie est de Bakhmut » vers le 21 décembre, a ajouté le rapport.

“Les forces russes auront probablement du mal à maintenir le rythme de leurs opérations offensives dans la région de Bakhmut et pourraient chercher à initier une pause tactique ou opérationnelle”, a conclu l’institut.

La veille, une attaque russe meurtrière contre la ville méridionale de Kherson, reprise par les forces ukrainiennes le mois dernier, a fait des dizaines de morts et de blessés.

Les forces russes ont bombardé 71 fois des zones tenues par les Ukrainiens dans la région partiellement occupée de Kherson au cours des dernières 24 heures, dont 41 attaques contre la ville de Kherson, a rapporté dimanche le gouverneur ukrainien de la région, Yaroslav Yanushevich.

Au total, 16 personnes ont été tuées, selon le responsable, dont trois secouristes tués dans le processus de déminage du district de Berislav de la région. Yanushevich a déclaré que 64 autres ont été blessés.

Dans la région voisine de Dnipropetrovsk, la ville de Nikopol a été bombardée pendant la nuit par l’artillerie lourde, a déclaré le gouverneur Valentyn Reznichenko. Aucune victime n’a été signalée.