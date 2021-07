Vladimir Menshov, lauréat d’un Oscar russe surprise, décède à 81 ans

« Moscow Does Not Believe in Tears », un film savonneux et mélodramatique qui plaira à la foule, a attiré quelque 90 millions de cinéphiles en Union soviétique même après sa diffusion à la télévision, peu de temps après sa sortie en salles en 1980. Sa chanson thème, » Alexandra », écrite par Sergey Nikitin et Tatyana Nikitina, est devenue l’une des musiques de film les plus appréciées du pays.