Vladimir Kara-Murza : Craintes pour le militant russe après son transfert secret en prison

Les transferts dans les prisons russes sont entourés de secret et peuvent prendre des semaines.

Les premières enquêtes adressées à la colonie pénitentiaire d’Omsk où il était détenu ont reçu des réponses indiquant qu’il n’y était plus.

“Il n’y a aucune raison pour son transfert et cela rend la situation d’autant plus effrayante que mon mari est entre les mains des mêmes personnes qui ont tenté de le tuer à deux reprises, en 2015 et 2017”, a-t-elle déclaré, faisant apparemment référence à deux tentatives d’assassinat présumées lorsque il a failli mourir après avoir été empoisonné.