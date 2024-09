Vladimir Guerrero Jr., une option au troisième but

Il n’est pas non plus nécessaire que cela dure neuf manches. Les Blue Jays peuvent adapter leur défense à la situation, et si Guerrero a une certaine flexibilité, c’est plus facile pour tout le monde. Schneider a souligné que les balles sur lesquelles Guerrero doit entrer et les jeux en revers sur son côté droit étaient les plus difficiles pour lui. Ces éléments lui ont également posé beaucoup de problèmes en 2019, mais l’aligner avec les bons lanceurs pourrait limiter son exposition au cours d’une saison complète.