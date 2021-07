Vladimir Guerrero Jr. propulse AL vers une huitième victoire consécutive au All-Star Game

DENVER – Vladimir Guerrero Jr. n’a que 22 ans, mais déjà bien versé dans l’accomplissement des destins.

C’est maintenant Guerrero, et non son père Hall of Fame, qui domine la Ligue américaine, comme beaucoup l’imaginaient lorsque Vladito n’était qu’un enfant en short surdimensionné qui suivait son père dans la cour de balle.

Et après une première mi-temps au cours de laquelle il a claqué 28 circuits et a mené les ligues majeures au bâton et à l’OPS, le propulsant vers son premier match des étoiles, il a fait une promesse aux coéquipiers des Blue Jays Lourdes Gurriel et George Springer : revenez à la maison avec le trophée MVP du jeu.

Après avoir claqué un terrain de 468 pieds dans les airs du Colorado et propulsé l’AL à une victoire de 5-2 sur la Ligue nationale, il convient de noter tout ce que ce baril de puissance et de joie de 6-2 et 250 livres pourrait ensuite viser.

« Les rêves deviennent réalité », a déclaré Guerrero, le trophée MVP du jeu chevauchant un fusil de chasse sur le podium d’après-match. « Depuis que je suis enfant, j’ai toujours pensé à ce moment.

« J’ai travaillé toute ma vie, très dur, et Dieu merci, cela se produit maintenant. »

La Major League Baseball pourrait en dire autant de Guerrero, Shohei Ohtani et d’un groupe d’autres joueurs qui ont fourni un baume au jeu après une pandémie de 2020 et une période de transition dans le jeu qui a des leaders de l’industrie et des fans apparemment en alerte perpétuelle.

Cette nuit-là, les étoiles les plus importantes ont brillé le plus.

Ohtani est entré dans l’histoire, remportant la victoire avec une première manche de travail sans faille et échouant deux fois, réalisant son propre superlatif en tant que premier joueur de l’histoire du baseball à remporter des sélections All-Star en tant que frappeur et lanceur. Guerrero a presque décapité, puis étreint, un Hall of Famer infaillible.

Avec un personnel de lanceurs qui n’a accordé que huit coups sûrs, c’était plus que suffisant pour que l’AL enregistre son huitième triomphe consécutif des étoiles sur la NL et son 15e au cours des 18 derniers matchs.

Alors que la scène était prête pour la légende à double sens Ohtani, c’est Guerrero qui a capturé le buzz.

À 22 ans et 119 jours, Guerrero est devenu le plus jeune à être nommé MVP du All-Star Game. Ken Griffey Jr. avait 22 ans et 236 jours lorsqu’il a remporté le prix en 1992.

Après qu’Ohtani ait commencé le match avec un retrait au sol, Guerrero, le cogneur des Blue Jays de Toronto dont les 28 circuits en première mi-temps étaient deuxièmes derrière les 33 d’Ohtani, débarqué sur un terrain de l’as des Nationals de Washington Max Scherzer.

C’était 111,1 mph dès le départ, et à quelques centimètres de la tête de Scherzer. En saison régulière, la séquence aurait pu inspirer Mad Max à faire quelques tours autour de l’homme.

Dans cette exposition, il a accepté l’étreinte amoureuse de Guerrero sur le chemin du retour à la pirogue.

« Je suis vivant », a déclaré Scherzer, célèbre hétérochromie, après sa manche sans but. « C’est l’histoire du succès. Je suis juste reconnaissant d’avoir toujours un œil bleu et un œil brun.

Guerrero a déclaré: « Au Home Run Derby, il plaisantait avec et a dit, hé, calme-toi demain. Après le trajet en ligne, je voulais juste lui faire un câlin. »

La vitesse de sortie moyenne de Guerrero de 95,2 mph se classe deuxième dans les majeures et personne n’a touché plus que les 45 balles d’au moins 110 mph qu’il a frappées en première mi-temps.

Sa première fusée a failli endommager Scherzer ; son deuxième vient de faire des dégâts à la NL.

Guerrero a fait exploser un terrain de Corbin Burnes à 468 pieds au champ gauche dans la troisième manche, donnant à l’AL une avance de 2-0, envoyant un murmure dans la foule de Coors Field et inspirant un échange avec l’arrêt-court des Padres Fernando Tatis Jr., son compatriote superstar de deuxième génération.

Il conduirait plus tard son coéquipier des Blue Jays Teoscar Hernandez avec un RBI au sol, tandis que le receveur des Rays de Tampa Bay, Mike Zunino, a frappé un coup de circuit contre le droitier des Mets Taijuan Walker.

Le voltigeur des Angels Jared Walsh – jouant au champ gauche pour la première fois en tant que ligue majeure – a mis fin à la dernière menace sérieuse, faisant une belle prise glissante d’une ligne de Kris Bryant en train de couler pour renflouer le releveur des Red Sox Matt Barnes hors d’une situation chargée de bases en la huitième.

Ohtani ? Il a fait ses propres souvenirs, lançant une première manche sans but, échouant deux fois mais se délectant également de l’expérience, qui est survenue un jour après ses débuts dans le Home Run Derby.

Passer de la boîte du frappeur au monticule du lanceur semblait si simple mardi. Ses collègues savent mieux.

« Nous sommes toujours impressionnés par sa capacité à le faire », a déclaré Kevin Cash, le manager d’AL et des Rays de Tampa Bay. « La façon dont il a tout géré était assez remarquable. »

La même chose pourrait être dite pour Guerrero, qui a été en grande partie chargé de devenir une pierre angulaire des Blue Jays depuis qu’ils l’ont signé à l’âge de 16 ans en 2015. La montée a été rapide mais le saut final vers la superstar a pris un moment – a pris un moment – Guerrero a perdu plus de 40 livres l’hiver dernier après une prise de poids lors de l’arrêt COVID-19 du baseball.

Le jeu n’est pas tout le chemin du retour. Ce 91e All-Star Game a montré que nous étions entre de très bonnes mains.

« Il y a beaucoup de choses dont nous sortons, avec la pandémie », déclare Cash. Le talent (d’Ohtani) pour relancer le baseball en était une grande partie. Lui et Vladdy Guerrero Jr. ont tellement à faire. La façon dont ils le gèrent avec tant d’humilité et de classe est ce qui ressort. »

Le public l’apprécie : chaque mouvement d’Ohtani a été accueilli bruyamment par les 49 000 fans qui se sont rassemblés au Coors Field les lundis et mardis soirs.

« J’étais simplement reconnaissant pour toutes les acclamations et tout le soutien que je reçois », a-t-il déclaré.

Le soutien le plus significatif mardi est venu d’une machine percutante qu’ils appellent Vladito.