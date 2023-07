SEATTLE – Vladimir Guerrero Jr. s’est arrêté une seconde, puis a souri largement.

Portant une chaîne Home Run Derby que Marshawn Lynch avait placée sur ses épaules quelques minutes auparavant, son trophée brillant assis devant lui, on a demandé à Guerrero si lui ou son père Hall of Fame auraient remporté la compétition à leur apogée. Le nouveau champion de derby a pris une seconde pour réfléchir à la question.

« C’est un peu difficile », a déclaré Guerrero par l’intermédiaire d’un traducteur avant d’évoquer une réponse. « Avec le temps, les minutes, je gagnerais. Si c’est par outs, il gagnerait. »

Heureusement pour lui, le format était le premier lundi soir au T-Mobile Park, où la performance gagnante de Guerrero sur Randy Arozarena a fait de Vlad Sr. et Vlad Jr. le premier duo père-fils à remporter chacun un Home Run Derby. Guerrero ne se souvient pas grand-chose de la deuxième victoire de son père en 2007, alors qu’il n’avait que 8 ans. Mais 16 ans plus tard, il n’oubliera pas les souvenirs qu’il s’est faits lundi.

Sa famille élargie l’a envahi sur le terrain après qu’il ait rejoint son père dans le livre des records du derby.

« C’est ma famille qui m’a poussé à faire ça », a déclaré Guerrero. « C’est pour eux. »

Ils voulaient le revoir dans la compétition, essayant de le convaincre de recommencer après le spectacle qu’il a présenté en 2019 au Progressive Field. Cette année-là, une recrue Guerrero a lancé 40 circuits en demi-finale pour devancer Joc Pederson, établissant un record du plus grand nombre de circuits en un tour et annonçant son arrivée dans les ligues majeures avec autorité.

Guerrero n’était pas un All-Star cette saison, mais la Major League Baseball savait que le joueur de 20 ans – qui a enregistré une vitesse de sortie de 118,9 mph cette saison – devait être impliqué dans les festivités. Il semblait que toute balle de baseball touchée par sa batte lors du Home Run Derby 2019 pourrait orbiter autour de la Terre.

Le joueur de premier but des Blue Jays a terminé sa première compétition avec un record de derby de 91 circuits dans l’une des meilleures performances de tous les temps, mais il n’est pas sorti victorieux. En finale, il a succombé à l’épuisement, s’inclinant 23-22 face à Pete Alonso.

Guerrero a-t-il appris quelque chose sur le rythme de cette expérience ?

« Rien du tout », a-t-il déclaré avec un sourire lundi soir. « Tout le monde me disait de me calmer, de me calmer, mais tu ne peux tout simplement pas. Tu dois juste continuer à frapper des circuits. »

Cette remise des gaz, Guerrero n’a eu besoin que de 72 circuits sur les trois tours pour s’imposer. S’il devait choisir lequel il préférerait – la manche record de 2019 ou la victoire en 2023 – ce n’est pas une question.

« Certainement pour tout gagner », a-t-il déclaré.

En 10 matchs de saison régulière en carrière au T-Mobile Park, Guerrero n’a jamais marqué. Cela n’avait pas d’importance lundi, avec son manager John Schneider le guidant en tant que lanceur. Guerrero a lancé 26 circuits au premier tour pour vaincre Mookie Betts, puis a déplu à la foule locale avec 21 au deuxième tour. C’était juste assez pour renverser la star locale Julio Rodríguez, qui venait de réaliser une monstrueuse performance de 41 circuits au premier tour qui a battu le record de Guerrero.

Comme Guerrero quatre ans plus tôt, il semblait que Rodríguez aurait pu s’épuiser après une performance inoubliable au premier tour, celle que Guerrero attendait de Rodríguez devant une foule remplie de maillots verts et bleu marine, dont beaucoup arboraient le n ° 44 sur le dos. .

« Avec Julio, c’est comme une fraternité », a déclaré Guerrero. « Notre compétition était excellente. On pouvait dire, comme je l’ai déjà dit, qu’il voulait vraiment gagner. Mais je suis sorti vainqueur. »

Il a fallu un peu de persévérance. Guerrero a pu dire tout au long de cette compétition qu’il se fatiguait beaucoup plus vite qu’à l’adolescence il y a quatre ans. En finale contre Arozarena, il avait l’air épuisé, prenant un temps mort avant la fin de sa première minute.

Mais il a rassemblé chaque once restante dans le réservoir, se lançant sur une lancée pour lancer 14 circuits dans ses 73 dernières secondes pour terminer avec 25. C’était juste assez pour battre Arozarena, même après que le dynamique voltigeur des Rays ait sorti ses bottes porte-bonheur et mis les Guerreros dans une catégorie à part.

« Je me sens bien, très heureux », a déclaré Guerrero, « très fier que mon père et moi ayons remporté le Derby. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

