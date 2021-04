Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto a fait quelque chose mardi soir que même son père du Temple de la renommée n’a jamais fait: frapper trois circuits en un match.

À peine 42 jours après avoir célébré son 22e anniversaire, Guerrero est devenu le plus jeune joueur depuis au moins 1901 pour enregistrer trois circuits et sept points produits dans le même match. Et il en a frappé deux contre l’un des meilleurs lanceurs des majors, le triple lauréat du prix Cy Young, Max Scherzer des Nationals de Washington.

Guerrero a commencé les choses en beauté avec un Grand Chelem en troisième manche qui a transformé un déficit de 3-0 en une avance de 4-3. Face à Scherzer au cinquième, Guerrero a lancé un tir en solo à gauche. Et puis dans le septième, il a lancé une explosion de deux points à droite pour clôturer le score dans une victoire de 9-5.

« Je me sens très béni en ce moment », a déclaré Guerrero aux journalistes après la victoire 9-5. « Frapper deux circuits contre une légende comme ça, c’est incroyable ce que je ressens en ce moment. »

Le père de Guerrero a pris note, en tweetant: «Quelle nuit pour mon garçon. Tout le travail acharné porte ses fruits. «

