Vizio Quantum Pro TV promet des images lumineuses, à partir de 700 $ pour 65 pouces

Vizio a aidé à écrire le livre sur les téléviseurs offrant une excellente qualité d’image pour le prix, et les nouveaux modèles Quantum Pro ressemblent à un autre chapitre. Je n’ai pas encore examiné ce téléviseur, mais sur la base de ses spécifications et des solides antécédents de Vizio, le Quantum Pro pourrait rivaliser avec des modèles similaires de TCL et Hisense.

Le Vizio Quantum Pro est disponible en deux grandes tailles pour deux prix abordables : 65 pouces pour 700 $ et 75 pouces pour 1 000 $. Cela le rend quelques centaines de dollars moins cher que les téléviseurs phares équipés de mini-LED comme le TCL QM850G et Hisense U8K, mais plus cher que les téléviseurs d’entrée de gamme. En d’autres termes, le Quantum Pro est ce que j’appelle un « prix moyen ».

Regarde ça: Les nouveaux téléviseurs Quantum Pro de Vizio pourraient constituer un jeu à forte valeur ajoutée 03:27

Le dernier téléviseur Vizio que j’ai examiné dans le laboratoire de CNET, la série MQX, offrait également un excellent rapport qualité-prix. Les spécifications de Vizio pour le Quantum Pro sont similaires. La société revendique une luminosité de 1 000 nits, soit environ ce que j’ai mesuré pour le MQX, mais Vizio affirme que le nouveau téléviseur mesurera en réalité encore plus de luminosité (nous verrons).

D’autres améliorations que Vizio promet d’avoir apportées sont l’ajout d’un revêtement antireflet à l’écran et l’élargissement de l’angle de vision. Le Pro dispose également de plus de zones de gradation locales que le MQX (40 et 80 respectivement pour les tailles 65 et 75 pouces), ce qui pourrait améliorer le contraste et réduire l’éclairage parasite, c’est-à-dire le blooming.

Comme le MQX, le Quantum Pro offre une véritable entrée de 120 Hz à une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement variable – une amélioration par rapport aux ensembles de prix similaire comme la série Roku Plus qui atteint un maximum de 60 Hz. Le Quantum Pro ajoute également une nouvelle fonctionnalité qui lui permet de réduire la résolution (à 1080p) et d’augmenter la fréquence d’images à 240 images par seconde. Cet extra ne fonctionnera pour l’instant qu’avec les cartes vidéo PC, pas avec les consoles, mais pourrait offrir des jeux plus fluides. Notez que certains téléviseurs TCL 2023 disposent d’une fonctionnalité similaire.

Le Vizio Quantum (non Pro) est moins cher et ne dispose pas de gradation locale ni d’autres extras haut de gamme. Vizio

En plus du Pro, Vizio a également présenté la série de base Quantum. Il comprend trois tailles (55 pouces : 400 $ ; 65 pouces : 500 $ ; et 75 pouces : 700 $) mais ne dispose pas des fonctionnalités de gradation locale et de 120 Hz du Quantum Pro, bien qu’il dispose d’un VRR. Comme leur nom l’indique, les deux séries utilisent des points quantiques pour améliorer la couleur et la luminosité.

Tous les téléviseurs Vizio continuent d’utiliser le système SmartCast pour le streaming. Je n’ai pas été un grand fan dans le passé (je préfère Roku ou Google TV), mais la société déploie quelques améliorations, notamment un système de menu repensé qui devrait faciliter la navigation dans les émissions et les films.

Le Quantum est mis en vente à partir d’aujourd’hui et le Quantum Pro sera expédié en novembre. Recherchez bientôt une revue complète de CNET.