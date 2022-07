Vizio lance une nouvelle barre de son Elevate “moins chère”

Vizio a dévoilé deux nouvelles barres de son de la série M pour sa gamme 2023, dont le deuxième modèle Elevate qui comprend des haut-parleurs motorisés.

Le M512E-K6 M-Series Elevate (800 $) est une barre de son surround Dolby Atmos/DTS:X avec des hauteurs avant et un subwoofer sans fil. Il offre HDMI ARC et HDMI in, Bluetooth et une entrée dédiée à l’assistant vocal. À l’inverse, l’Elevate pleine crème coûte 1 000 $, mais comprend plus de fonctionnalités, notamment la musique multi-pièces et quatre haut-parleurs en hauteur.

M512E-K6



Contrairement au grand frère Elevate, les pilotes de hauteur du M-Elevate ne tournent pas pour renforcer le son stéréo mais s’activent lorsque la barre de son détecte un signal Dolby Atmos. Le pilote reste à l’intérieur de l’armoire tandis qu’une petite broche éclairée par LED sort de chaque côté.

Pendant ce temps, le deuxième modèle à être annoncé est le tout-en-un de la série M (200 $) qui est une mise à jour du M21d-H8 en forme de bonbon pour inclure le support Dolby Atmos et DTS: X. Le nouveau tout-en-un utilise DTS Virtual:X pour simuler les formats immersifs via son entrée HDMI-ARC. Il comprend “des tweeters et des woofers haute fidélité” ainsi que des doubles subwoofers intégrés.

Vizio



Les deux barres de son pourront être contrôlées via un affichage à l’écran sur certains téléviseurs Vizio 2022/23 et cela inclut des réglages de base via le menu Audio. Pour un contrôle plus complexe, il y a une télécommande LCD.

Avec une économie de 100 $ sur le Sonos Arc, le nouveau package surround du M-Elevate peut le rendre plus attrayant pour les utilisateurs potentiels, bien que les utilisateurs puissent échanger jusqu’à 1 000 $ pour obtenir la diffusion de musique Wi-Fi. De même, le nouveau tout-en-un offre la possibilité potentielle de décoder Atmos (même s’il est simulé) sans le prix de 400 $ de modèles tels que le Sonos Beam Gen 2.

Les deux barres de son seront mises en vente ce mois-ci