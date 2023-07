Vizio ajoute 20 chaînes de télévision locales Fox et Grey à ses téléviseurs intelligents

Vizio apporte des chaînes de télévision locales à certains de ses utilisateurs directement via son système d’exploitation Smart TV. Les utilisateurs de Vizio dans certaines villes auront désormais un accès gratuit à leurs chaînes de télévision locales Fox ou Grey via WatchFree Plus de Vizio, une application sur les téléviseurs intelligents Vizio, a annoncé mercredi la société.

Les utilisateurs de Vizio dans 10 villes, dont Los Angeles, Atlanta et Washington, DC, pourront désormais regarder leurs stations Fox locales via WatchFree Plus. Clients dans 10 autres villes, dont Kansas City, Missouri ; Nashville, Tennessee; et Charlotte, en Caroline du Nord, auront accès à leurs stations de télévision grises locales.

« Nous sommes ravis de nous associer à VIZIO pour lancer ces chaînes locales sur WatchFree Plus », a déclaré mercredi Pat LaPlatney, co-PDG de Grey Television, dans un article de blog. « D’Atlanta à Phoenix en passant par Cleveland, les téléspectateurs peuvent désormais rester connectés aux actualités, à la météo et aux sports locaux, le tout avec la commodité de leur téléviseur intelligent VIZIO. »

Vizio s’est déjà associé aux stations CBS à New York et à Los Angeles, ainsi qu’à News 12 à New York, pour fournir des chaînes de télévision locales à ses téléspectateurs via WatchFree Plus. L’application comprend également du contenu de Bloomberg Originals, CBC News, CBS News, CNN RePlay, FOX Weather, LiveNow de FOX, NBC News Now, Reuters, Scripps News, The Hill, USA Today, WeatherNation et Yahoo Finance, entre autres.

La poussée de Vizio sur les marchés locaux pourrait contribuer à renforcer l’attrait de son système de télévision intelligente, qui a été repensé le mois dernier. La plupart des consommateurs ont besoin de chaînes locales non seulement pour les nouvelles et la météo, mais aussi pour la couverture des sports et des divertissements locaux. De nombreuses chaînes de diffusion locales sont incluses dans les forfaits câblés, ainsi que dans certains services de streaming TV en direct. Les coupe-câbles peuvent également obtenir des réseaux locaux gratuitement en utilisant une antenne, bien que vous deviez payer pour l’équipement. L’inclusion de ces canaux dans une application facilement disponible pourrait être attrayante pour certains utilisateurs.

Voici la liste complète des chaînes de télévision Fox et Grey sur WatchFree Plus de Vizio :

Chaînes Fox :

WAGA (FOX 5 – Atlanta) – Ch. 945 WTTG (FOX 5 – Washington, DC) – Ch. 946 WJBK (FOX 2 – Détroit) – Ch. 947 KDFW (FOX 4 – Dallas) – Ch. 948 WTVT (FOX 13 – Tampa Bay, Floride) – Ch. 949 KTVU (FOX 2 – San Francisco) – Ch. 950 WTXF (FOX 29 – Philadelphie) – Ch. 951 WOFL (FOX 35 Orlando, Floride) – Ch. 952 KCPQ (FOX 13 Seattle) – Chap. 953 KTTV (FOX 11 – Los Angeles) – Ch. 955

Chaînes de Télévision Grise :