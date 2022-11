Viz.ai s’associe à Us2.ai pour intégrer un outil d’analyse d’échocardiogramme

Société d’imagerie et de coordination des soins soutenue par l’IA Viz.ai a annoncé un partenariat avec Us2.ai pour utiliser son outil d’analyse d’échocardiogramme.

Il s’agit du deuxième partenariat de ce type pour une startup singapourienne, qui a annoncé le mois dernier qu’elle avait a signé un accord pour intégrer son algorithme dans la plateforme d’Aidoc.

Le logiciel d’Us2.ai recherche des images optimales, prend des mesures de la structure et de la fonction cardiaques, puis fournit un rapport aux cliniciens. L’algorithme reçu Autorisation FDA 510(k) l’année dernière, et la société a annoncé qu’elle avait reçu un marquage CE européen au cours de l’été.

Dans le cadre de la collaboration, Viz.ai proposera le logiciel Us2.ai avec la plate-forme Viz. Elle a reçu plusieurs autorisations FDA 510(k) pour son logiciel de radiologie, y compris pour un algorithme qui pourrait aider à déterminer la gravité d’une embolie pulmonaire et un outil pour signaler les anévrismes cérébraux suspects.

La société a déclaré que le partenariat élargira les offres cardiovasculaires de Viz.ai et réduira le temps entre l’admission et le traitement.

“Echo est un outil essentiel dans la prestation de soins cardiovasculaires. Nous pensons qu’aucun patient cardiaque ne devrait avoir à attendre pour des soins lorsque le temps est critique”, a déclaré Chris Mansi, PDG de Viz.ai, dans un communiqué. “Le temps moyen pour terminer un écho prend jusqu’à 60 minutes, ainsi qu’un temps de rapport supplémentaire. L’utilisation de l’IA peut réduire considérablement cette charge de temps, tout en garantissant une norme d’excellence uniforme dans les rapports. Nous sommes fiers de nous associer à Us2.ai pour améliorer et compléter notre plateforme complète d’IA, en l’adaptant aux besoins cardiovasculaires, afin que les cardiologues et les équipes soignantes puissent fournir des soins optimaux à davantage de patients de la manière la plus efficace. »

LA GRANDE TENDANCE

Us2.ai, qui s’appelait auparavant Eko.ai, a été lancé en 2017 et a augmenté 15 millions de dollars en financement de série A plus tôt cette année.

Viz.ai a annoncé un Tour de table de série D de 100 millions de dollars en avril, portant sa valorisation à 1,2 milliard de dollars. Cette ronde a eu lieu environ un an après son augmentation de 71 millions de dollars en série C.

Selon le Base de données de la FDAla société a reçu sept autorisations 510(k), dont quatre ont reçu une décision cette année.