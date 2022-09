Viz.ai reçoit l’autorisation de la FDA pour l’algorithme lié à l’embolie pulmonaire

Société d’imagerie et de coordination des soins soutenue par l’IA Viz.ai a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour un algorithme qui pourrait aider à déterminer la gravité d’une embolie pulmonaire.

La startup a reçu le feu vert de l’agence à la fin du mois dernier pour son algorithme de rapport VD/VG, qui mesure le diamètre des ventricules du cœur pour fournir le rapport du diamètre maximal du ventricule droit par rapport au ventricule gauche. La détermination du ratio pourrait aider à identifier la dysfonction ventriculaire droite dans le cœurce qui peut être un signe de mauvais résultats.

“Avec cette autorisation, la solution Viz PE inclut désormais à la fois la détection de caillots dans les poumons et le degré de tension sur le cœur droit”, a déclaré le Dr Kenneth Rosenfield, chef de section de médecine vasculaire et d’intervention au Massachusetts General Hospital et cofondateur du PERT Consortium. , a déclaré dans un communiqué. Viz.ai est un sponsor du consortium PERT, qui se concentre sur la recherche et les soins pour l’embolie pulmonaire.

« Cela permettra aux cliniciens de trier rapidement les patients et de les traiter de manière appropriée, en fournissant un outil puissant pour la détection précoce et la stratification des risques. Cette prise de décision critique accélérée sauvera sans aucun doute des vies.

LA GRANDE TENDANCE

Cette autorisation marque le troisième 510 (k) de Viz.ai jusqu’à présent cette année. Fin juillet, il a annoncé que Viz Subdural avait été autorisé à signaler les cas potentiels d’hémorragie sous-durale. Il a également reçu un 510(k) en février pour un algorithme conçu pour détecter les anévrismes cérébraux.

Viz.ai le plus récemment a levé un tour de table de série D de 100 millions de dollars qui a porté sa valorisation à 1,2 milliard de dollars. Lorsque le cycle a été annoncé en avril, la société a déclaré qu’elle utiliserait le capital pour alimenter la croissance et ajouter de nouvelles capacités de triage à sa plate-forme. Fondée en 2016, Viz.ai a récolté plus de 250 millions de dollars en dollars de capital-risque.

Un certain nombre d’entreprises se concentrent sur l’utilisation de l’IA pour détecter et trier les problèmes de santé potentiels en fonction des résultats d’imagerie. Plus tôt cet été, Aidoc a levé 110 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D pour continuer à développer sa plate-forme, qui comprend ses outils d’IA et son logiciel de coordination des soins. Il a récemment reçu les autorisations 510(k) de la FDA pour les outils permettant de détecter et de trier les anévrismes cérébraux et les pneumothorax potentiels, ou un poumon effondré.

En mai, RapidAI a reçu l’autorisation pour son propre outil axé sur l’embolie pulmonaire. Parmi les autres entreprises du domaine de l’imagerie IA, citons Gleamer, Nanox et Qure.ai.