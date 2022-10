Vivre votre meilleure vie avec l’arthrite psoriasique

Trouvez le bon rhumatologue

Je pense que mon plus grand regret n’a pas été d’avoir consulté un rhumatologue plus tôt. J’aurais pu m’occuper d’une grande partie des douleurs articulaires qui sont devenues plus tard des dommages.

En fait, mon conseil pour quiconque traverse cette situation serait de consulter un rhumatologue – pas n’importe quel médecin – dès que possible. Aussi, soyez cohérent lorsque vous consultez votre médecin.

En fait, je suis passé par trois rhumatologues avant d’en trouver un qui a vraiment cliqué. Le premier, qui m’a diagnostiqué, je n’ai juste pas beaucoup aimé. Le deuxième n’a pas pris mon assurance. Mais le troisième, j’ai adoré. Il était mon rhumatologue jusqu’à ce que je perde mon assurance il y a quelques années et que je doive changer.

La première chose que le rhumatologue m’a prescrite était un stéroïde. C’était un stéroïde très puissant.

La première fois que je l’ai pris, je me suis endormi sur le canapé tellement j’étais fatigué. Quand je me suis réveillé, je me suis assis sur le canapé, puis j’ai posé mes jambes et je me suis levé. Je n’ai même pas noté à quel point c’était facile. Les médicaments avaient tellement réduit mon inflammation. Je n’ai pas pris de profondes respirations et je ne me suis pas préparé comme je le faisais habituellement. J’ai pensé : « Oh mon Dieu ! Qu’est-ce qui vient juste de se passer?”

Mais ma plus grande amélioration n’est survenue qu’un an et demi plus tard, lorsque mon médecin m’a commencé à prendre des médicaments biologiques.