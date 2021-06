Vivre sans loyer dans la tête de José ? Le défenseur anglais Luke Shaw s’en prend à l’ancien patron Mourinho après les dernières critiques

Shaw est tombé en disgrâce à Old Trafford pendant le séjour de deux ans de Mourinho au club et malgré le fait que le patron vainqueur de la Ligue des champions portugais soit maintenant exilé du football anglais dans la capitale italienne à Rome, en Serie A, Mourinho a semblé désireux de raviver le grincheux nature de leur relation tout en agissant en tant qu’analyste tout au long des Championnats d’Europe.

S’exprimant sur talkSPORT, Mourinho a critiqué les efforts de Shaw dans l’équipe de Gareth Southgate et a distingué le défenseur de 25 ans pour ce qu’il a décrit comme des coups de pied arrêtés inférieurs à la moyenne livrés par l’homme de Manchester United.

Mourinho avait déjà tiré sur l’arc de Shaw en approuvant les talents de Ben Chilwell de Chelsea pour commencer à gauche de la défense anglaise – aux frais de Shaw – et cette campagne implacable de critiques a finalement incité Shaw à exprimer sa perplexité face au traitement de son ancien patron. de lui.

« Je ne comprends pas vraiment, pour être honnête« , a déclaré Shaw.

« Je ne sais pas pourquoi il continue et veut me pointer du doigt. Je n’ai pas l’impression que les coups de pied arrêtés étaient aussi mauvais qu’il le disait.

« J’en ai peut-être fait un en seconde mi-temps, un corner, qui n’a pas dépassé le premier homme. Mais c’était un sur trois. Les deux ou trois autres, je ne pense pas, étaient aussi « dramatiquement mauvais » qu’il le dit.

« Sa voix est évidemment très forte. Il aime beaucoup parler de moi, comme tout le monde l’a vu récemment. Mais sa voix est la sienne. Il peut dire ce qu’il veut.

« Écoute, il doit faire son travail. Il a son avis. J’ai l’habitude qu’il dise des choses négatives sur moi maintenant, alors je passe à côté. Je le laisse, je l’ignore. Je me concentre juste sur ce que l’équipe d’entraîneurs dit ici, ce que Gareth [Southgate] dit et c’est tout, vraiment.

« Je vais me concentrer sur moi. Je prends des coups de pied arrêtés à United, donc ce n’était pas comme si c’était quelque chose pour lequel je n’étais pas prêt. »

Les commentaires de Mourinho sont les derniers d’une longue série de commentaires négatifs sur Shaw, qu’il avait précédemment décrit comme manquant d’un « cerveau du football » lors de leur chevauchement à Old Trafford et avait également déclaré que Shaw n’était « pas prêt » à travailler selon ses méthodes à Manchester United – où le duo s’est combiné pour remporter un titre de Ligue Europa en 2017.

Shaw a également déclaré que plusieurs de ses collègues anglais lui avaient demandé pourquoi Mourinho semblait avoir un programme contre le défenseur. En ce qui le concerne cependant, les Portugais doivent « passer » de leur querelle.

« Il n’y a pas de cachette que nous n’avons pas compris« , a poursuivi Shaw.

« Je pense que c’était un brillant manager mais, vous savez, le passé est le passé. Il est temps de passer à autre chose. J’essaie d’avancer mais, de toute évidence, il ne peut pas.

« Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange. Même certains des gars ont dit « quel est son problème ? et « pourquoi continue-t-il à parler ? »

« Il a juste besoin d’avancer. J’espère qu’il pourra trouver sa paix avec ça et enfin passer à autre chose et arrêter de s’inquiéter pour moi. Clairement, je suis beaucoup dans sa tête et il pense clairement beaucoup à moi. »

L’évaluation de Mourinho est rendue plus inhabituelle par le fait que Shaw est généralement considéré comme ayant connu la meilleure saison en carrière lors de la dernière campagne de Premier League, remportant le prix du joueur de l’année des joueurs de Manchester United – un revers dramatique par rapport au partenariat tendu qu’il a enduré. avec Mourinho.

« Je pense qu’aucun d’entre vous ne réalise les deux ou trois ans que j’ai passés avec lui et à quel point c’était mauvais alors, comment c’était alors« , a poursuivi Shaw.

« Mais tout le monde que j’avais autour de moi au club était entièrement avec moi à 100%, donc tout ce qui se passait entre moi et lui était notre propre truc.

« Autour du club… ils m’ont tous soutenu pleinement. J’ai donc senti le soutien du club. Pas le manager à ce moment-là, mais je savais que si le temps arrivait, je serais capable de lui survivre et je l’ai fait et je peux juste me concentrer sur m’améliorer et m’améliorer.

« Ce qu’il dit maintenant n’est plus rien comparé à ce qu’il était. Je suis totalement honnête. Je suis tellement passé maintenant. J’ai beaucoup grandi.

« Les trois années que j’ai passées avec lui, j’ai beaucoup appris. Je trouve qu’il est facile de l’ignorer maintenant et même d’en rire. Mais c’est mieux de l’ignorer et de continuer ma vie. »