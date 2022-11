Vivre ma vie au maximum avec l’hypertension pulmonaire

Par Nicole Creech, raconté à Hallie Levine Lorsqu’on m’a diagnostiqué une hypertension pulmonaire (HTP) à l’âge de 36 ans, j’étais terrifiée. Mais ensuite, je me suis souvenu que ce n’était pas mon premier rodéo : je suis né avec la drépanocytose et les médecins ont dit que je ne vivrais pas au-delà de l’âge de 15 ans. Je savais bien comment vivre avec une maladie persistante et potentiellement mortelle. J’ai 49 ans maintenant. Voici mon histoire.

Un diagnostic retardé Comme beaucoup d’autres personnes atteintes d’HTP, je n’ai pas été diagnostiquée pendant plusieurs années. J’avais des symptômes vraiment étranges tels que l’essoufflement et la fatigue qui sortaient de nulle part. J’avais l’impression de ne pas pouvoir faire entrer assez d’air dans mes poumons même si je ne faisais pas d’effort. Je suis allé plusieurs fois aux urgences et chez mon médecin, mais on m’a dit que j’étais asthmatique et on m’a donné un inhalateur. Cela, bien sûr, n’a rien fait. Puis, le week-end du 4 juillet 2008, j’ai commencé à transpirer abondamment et j’ai eu une douleur étrange à la poitrine, presque comme si j’avais un os de poulet suspendu à ma cage thoracique. Je ne pouvais même pas marcher sur une courte distance sans avoir l’impression de m’évanouir. Je suis retourné aux urgences, où ils m’ont tout de suite mis sous oxygène. C’est là que j’ai aussi appris que j’avais une hypertension pulmonaire.