Vivre la vida yoga : l’Indien Modi mettra les dirigeants en forme lors de la Journée internationale du yoga

NEW DELHI (AP) – Le Premier ministre indien a la réputation de se présenter comme un ascète. Ainsi, lorsque Narendra Modi dirigera des dignitaires et des bureaucrates étrangers lors d’une session pour la Journée internationale du yoga mercredi au Secrétariat des Nations Unies à New York, des millions d’Indiens en prendront note.

Le yoga, une ancienne discipline d’abord pratiquée par les sages hindous, est aujourd’hui l’une des exportations culturelles les plus réussies de l’Inde après Bollywood. Et c’est devenu un élément de la diplomatie indienne. Surinder Goel, professeur de yoga de 61 ans dans la capitale, New Delhi, pratique quotidiennement. Il dit que l’activité est « la contribution de l’Inde au monde ».

« Notre Premier ministre a fait un excellent travail pour diffuser le yoga dans le monde », a déclaré Goel. « Aujourd’hui, même les pays musulmans l’apprennent et le suivent, uniquement à cause du Premier ministre. »

Goel dit que le yoga devrait être une pratique quotidienne dans le monde entier, peu importe à quel point une personne est occupée.

« Il (Modi) est l’homme le plus occupé, malgré qu’il s’entraîne quotidiennement. Quand notre PM peut faire du yoga tous les jours, pourquoi une personne ordinaire ne peut-elle pas le faire ? Nous devrions rendre le yoga obligatoire dans les écoles. Le monde entier devrait faire du yoga 365 jours », dit-il.

Il y a neuf ans, le leader nationaliste hindou a réussi à faire pression sur l’ONU pour désigner le 21 juin comme Journée internationale du yoga. Depuis lors, Modi a exploité le yoga comme un soft power culturel pour étendre la portée diplomatique de son pays et faire évoluer la place montante de son pays dans le monde.

Modi a tellement promu le yoga que même des diplomates étrangers ont été vus s’étirer dans les jardins et les bureaux de leurs ambassades. Les bureaucrates et les officiers du gouvernement se sont tournés vers les médias sociaux pour se montrer pliés dans différentes poses et parfois attrapant le dos avec fatigue après des séances de yoga en plein air de masse. L’armée indienne a fait du chien vers le bas avec des unités K-9 entraînées, une pose de bateau au sommet d’un porte-avions et une pose de montagne dans l’Himalaya à haute altitude à des températures glaciales.

Modi a également vécu le yoga la vida, fléchissant sa propre dévotion hardcore à la pratique.

En 2018, il a publié une vidéo de deux minutes sur Twitter qui le montrait en train de faire une gamme de poses de yoga dans un jardin, y compris des étirements et se penchant en arrière sur un rocher dans une savasana aux bras écartés qui a donné naissance à de nombreux mèmes.

En 2019, après le dernier jour du scrutin national, il s’est retiré dans une grotte de montagne himalayenne pour méditer et rechercher l’isolement – ​​avec une équipe de tournage qui a relayé des images en direct à toute la nation.

Un an plus tard, Modi a fait un effort supplémentaire en tweetant des vidéos montrant une version animée de lui faisant des poses de yoga.

Maintenant, Modi guide des leaders du monde entier dans la pratique du yoga pour promouvoir ses avantages dans le cadre de sa visite de trois jours aux États-Unis.

Avec plus de 1,42 milliard d’habitants, qui a récemment dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé, l’Inde s’est fragmentée en grande partie selon des critères religieux. Malgré ses racines religieuses, Modi a utilisé le yoga pour essayer de renforcer son image dans la nation diversifiée.

Les ministres de Modi, suivant leur chef dans la pratique du yoga, l’ont parfois marqué de connotations religieuses en faisant des salutations au soleil et en chantant des versets sanskrits considérés comme saints dans l’hindouisme. Les employés du gouvernement et les étudiants ont été invités à pratiquer la même chose, et certaines administrations d’État dirigées par le parti Bharatiya Janata de Modi ont cherché à le rendre obligatoire dans les écoles.

Cela a provoqué la colère de certains détracteurs du Premier ministre. En particulier, certains musulmans – la plus grande minorité de l’Inde, qui a été confrontée à une violence croissante sous Modi par des nationalistes hindous – disent qu’ils ne devraient pas être forcés d’effectuer des salutations au soleil ou de chanter des hymnes hindous.

Les ministres du gouvernement ont tenté de répondre à ces préoccupations en garantissant que les salutations au soleil seraient facultatives, bien que certains dissidents ne soient pas assurés.

Srivalli Cherla a remarqué que le yoga est devenu plus politisé ces dernières années.

L’instructrice de yoga de 30 ans basée dans la région éloignée du Ladakh en Inde s’est mise au yoga pour faire de l’exercice physique en 2017. Après des mois de pratique constante, elle a remarqué des changements subtils dans son corps et sa santé mentale, et a réalisé que le yoga l’aidait à libérer sa colère. tenait à.

«Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je rentre à la maison et je déroule mon tapis de yoga. C’est aussi une forme de discipline mentale; vous apprenez à ne pas céder à certaines pensées, alors cela vous met au défi mentalement », dit-elle.

Cherla a déclaré qu’elle s’était inscrite à un programme pour recevoir une certification d’instructeur de yoga reconnue par le ministère Ayush du gouvernement indien, qui promeut la médecine traditionnelle ayurvédique. Mais elle a abandonné à peine 10 jours après le début de l’entraînement.

« Le professeur a fait un commentaire qui l’appelait essentiellement une pratique hindoue – et non laïque -, ce qui m’a laissé un mauvais goût dans la bouche. Je ne l’ai jamais vu comme religieux. Cela fait partie de la culture indienne, mais ce commentaire m’a fait réaliser que ce qu’ils enseignaient ne correspondait pas à mes propres croyances ou à mon expérience du yoga », dit-elle.

À New Delhi, le yogi Goel convient que le yoga est pour tout le monde, quelle que soit la religion.

« Nous ne devrions pas associer le yoga à la religion ou à la politique. Le yoga est destiné à profiter aux gens ordinaires, pas aux ministres », dit Goel.

Et il croit que le yoga a le pouvoir de faire plus que de la diplomatie.

« Le yoga peut changer la personne, le pays et le monde », dit-il.

___

Le journaliste vidéo d’Associated Press Piyush Nagpal a contribué à ce reportage.

Cheikh Saaliq et Krutika Pathi, The Associated Press